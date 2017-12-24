马球商标战再打响 著名Polo品牌仍失利

想必大家对拥有球员在马背上挥杆打球图像的polo T恤都不陌生。但是，你知道一共有两个品牌都同样用该图像作为商标吗？
近日，其中一个美国时尚品牌拉夫·劳伦（Ralph Lauren）就打起官司，指英国顶尖马球俱乐部Royal County of Berkshire Polo Club（简称俱乐部）的商标应被判无效。然而，新加坡知识产权局最终驳回了拉夫·劳伦的侵权申请，并表示马球俱乐部可以继续使用商标。
2011年10月，俱乐部注册了由马球员图像、"Royal County of Berkshire"和"POLO CLUB"字样构成的商标。该俱乐部还进军了时尚界，销售眼镜、皮革制品和服装等消费品。
该商标已被多个国家使用，包括马来西亚和英国，但新加坡目前还未使用此商标。
2013年12月，Ralph Lauren公司旗下的Polo/Lauren Co就打起了俱乐部商标无效的官司，其中理由包括商标与自己以前的商标过于相像。
Polo/Lauren Co在新加坡注册了51个商标，都包括“Polo”或马球员图像，或两者皆有。
该品牌的辩词是，“polo”字样和马球员图像都是品牌商标的最重要的构成部分，也是必不可少的。同时，新加坡消费者也已把拥有这些特征的商标自然联系到Polo/Lauren Co。
在当月14日的判决中，知识产权局表示，两公司的商标并不会造成混淆。
根据提供的证据，Polo/Lauren Co的商标一般都包括非常具有辨识度的“Ralph Lauren”字样。此外，公司也无法证明消费者仅依靠“Polo”和马球员图像来辨认商品品牌。
当局还发现，这不是第一次该公司企图让竞争对手停止在消费品上采用这种商标。
在过去12年里，该公司已经打了6起相似的官司。
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