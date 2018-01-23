印度航空也要空中联网？印媒:难度大需额外收费

在不久的将来，印度乘客就可以在空中往社交平台上发自拍照了，但需要额外支付20-30%的费用。
据《印度时报》网站报道，应印度电信监管局的要求，印度多家航空公司正在考虑引入能让飞机在飞行中实现数据连接的设备，可以接打电话和上网，这也将有助于为国内和国际航线的商务舱客人提供更好的服务。但对于低成本飞机来说，这个功能还难以实现。
印度航空公司官员称，空中联网每30分钟到1个小时将收费500-1000卢比（约合人民币50-100元），这个标准是按照国际标准并考虑到电信服务供应商为航空公司开启卫星信号的费用，航空公司需要给Inmarsat等服务供应商支付大笔费用用来激活飞行状态下的联网功能。
报道称，印度国内短途航线的票价为1200-2500卢比之间，空中联网费用对于国内航线乘客来说可能太过昂贵。
另外一家航空公司官员称，飞机飞行状态下可联网对穿越半岛和跨洲航线是非常有利的，这些航班在印度领空不需要关闭Wifi。
一家私营航空公司的官员称：“我们将讨论在国内航线安装设备的可行性，但在做出决定前需要考虑成本和需求。”
据悉，航空公司需要考虑收发信号是通过地面移动信号塔还是通过卫星，进而在飞机上安装相应的天线。
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