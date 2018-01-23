美媒：印度想做达沃斯论坛主角 要露脸不想当观众

美媒称，印度总理莫迪准备本周在瑞士达沃斯向全球工商界领袖和政治领导人发表讲话。他的国家超过法国和英国，成为世界第五大经济体，凸显出印度正力争作为一个大国得到承认。
据美国《华尔街日报》网站1月21日报道，有经济学家估算，印度国内生产总值上季度已跃居世界前五。其经济增长超过了欧洲所有国家，以及世界大多数国家。
世界经济论坛将成为莫迪推动印度地缘政治日程的又一场合，以在决定世界规则和制度的圈子里获得更显赫的位置。
莫迪的印度人民党的总书记拉姆·马达夫上周在一次会议上说：“印度不能当观众。印度不想仅作为一个参与者。印度想成为一个利益攸关方。”
自2015年上台以来，莫迪一直试图改变围绕印度的话题。他不仅希望印度被视为民主堡垒，而且希望就经济机遇而言被视为下一个中国。他正在与以下的观念作斗争，即将印度描绘成一个在国内受困于贫穷问题的同时还与其拥有核武器的邻国巴基斯坦对立的混乱民主国家。
拥有这种新自信的关键，则是始于20世纪90年代的改革以及过去10年来加快的经济增长。
在阿尔卑斯山区，莫迪将与美国总统特朗普并肩工作。特朗普等人试图改写全球化规则。
英国经济与商业研究中心预测，在2027年前，印度将成为世界第三大经济体。
中国在2005年位居世界经济第五，而且作为最大的市场和制造国，引起了世界的关注，其经济成为全球增长的新引擎。曾任美国负责南亚的助理国务卿帮办的阿莉萨·艾尔斯说，虽然印度不是一个依赖贸易的大国，但它现在处于同样的十字路口。
她说：“今年在达沃斯，莫迪将成为主角。正如印度人常言，‘我们要在这里露脸’。”
自从莫迪上台以来，印度在全球舞台上变得更为强势。莫迪拉拢全球领导人，增强了与美国的军事关系，甚至支持设立国际瑜伽日。
通过施展软实力，印度开始宣传其对巴基斯坦的立场，而巴基斯坦是印度最重要的地缘政治难题。印度还在强化应对中国的立场。
分析家和知情人士说，印度的最终目标是获得能更好匹配其强大经济实力的地位。长期以来，它一直力争成为安理会常任理事国，而且希望加入核供应国集团。它还希望在世界银行和国际货币基金组织等国际机构的决策中获得更大的话语权。
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