“澳门方言”濒临消失 全球仅剩不到50人会讲

英媒称，澳门本土语言成为一种正在灭绝的语言，这种语言起自16世纪，是葡萄牙文和广东话的混合体，目前说澳门土语的人已经不到50个人，被联合国教科文组织列为濒危语言。
据英国《卫报》网站1月10日报道，现年102岁的艾达·德热苏斯说道：“现在，没什么人讲澳门土语了，只有老人才讲。”她与自己的女儿面对面坐在Riquexo餐馆中的一张桌旁。不同寻常的是，尽管年逾百岁，德热苏斯至今一直经常着这家葡式澳门风味小餐馆。
报道称，德热苏斯的母语叫作澳门土生葡语，她也是这门语言最后在世的守护者之一。讲澳门土语的人将它称为“Maquista”，这是一种在16世纪上半叶形成于葡萄牙在东南亚的主要基地马六甲的克里奥尔语，后来随着定居的葡萄牙人传入澳门。它融合了葡萄牙语、粤语和马来语，也含有葡萄牙贸易路线沿途的其他语言的痕迹。
报道称，澳门土生葡语最终发展成为澳门本地欧亚族群的语言。这一群体最早是葡萄牙殖民者与中国人通婚、主要是葡萄牙男人与中国女人结婚并组建家庭的产物。
然而，到19世纪三四十年代时，葡萄牙语公共教育的加强以及葡语带来的社会经济优势导致了澳门土语的污名化。澳门土语曾被人当作“洋泾浜葡萄牙语”而唯恐躲之不及，并成了一种主要局限于家庭内部使用的语言。
报道称，2009年，联合国教科文组织将澳门土生葡语列为“极度濒危”语言。截至2000年，全世界讲澳门土语的人估计只有50人。
德热苏斯说：“在学校，我学的是葡萄牙语，并被告知不要说澳门土语。如果我在学校讲澳门土语，别人不会懂，因此我们必须讲葡萄牙语。”
报道注意到，伊丽莎白·拉雷亚是一名在职博士生，也是一名向英文和中文读者介绍澳门土语方言卡片的博主。她了解到了她的先辈们在讲澳门土语时所面临的挑战。她现在是澳门一个希望帮助保留澳门土语作为澳门土生葡人文化媒介的一个小规模群体的一员。
拉雷亚说：“我母亲曾经告诉我：‘我们的父母曾放弃了我们自己的语言去说别人的语言；现在，我们只能去夺回真正代表我们的文化和我们的精神的东西。澳门土语是我们的语言；它是我们的。’过去，如果你讲澳门土语，你会被视为没有缺乏教养。所以我可以理解为什么过去的父母禁止孩子学习他们自己的澳门土生葡语。”
米格尔·德森纳·费尔南德斯是澳门本地律师，也是澳门土生葡人协会的理事会主席，同时他也是重振澳门土语运动的主要代言人之一。目前他担任澳门土语剧团“澳门甜蜜之语”的负责人。20多年来，他们一直通过由本地演员用澳门土语表演原创戏剧的方式来保护这门语言。该社团的作品在上演时配以中文、英文和葡萄牙语字幕，并已成为一年一度的澳门艺术节上最令人期待的特色节目之一。
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