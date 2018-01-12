印度拉东盟举行峰会加强关系

随着新德里试图削弱中国在该地区的影响力，印度总理莫迪将在印度共和国日庆祝活动上将东盟10国领导人奉为上宾。
印度外交部周三说，印度将邀请这些领导人在25日举行峰会，以纪念印度与东盟长达25年的关系。
其军事实力的共和国曰阅兵式上，通常只有一位外国政要会受到贵宾出席这一活动。
外交部说，今年东盟10国的领导人都将作为贵宾出席这一活动。
外交部高级官员普里蒂•萨兰说：“东盟10国领导人都已确认参加峰会，对此我们感到十分欣慰和荣幸。”
莫迪一直在通过其“东进”政策积极展示印度作为中国替代者的角色，寻求加强与东盟国家的贸易及文化联系，以抗衡其地区对手中国的影响力。
官员们说，莫迪将与东盟领导人进行“自由和坦率的”讨论，届时地海上安全问题将在议程中占据重要位置。
印度智库观察家研究基金会研究员贾伊什里•森古普塔说：“印度正在巩固自己作为中国替代者的角色，并展示自己是一个投资目的地。”
【印度《明特报》网站1月11日报道】印度和东盟准备庆祝双方建立伙伴关系25年，在中国日益崛起的情况下，这个经济上生机盎然的组织急于加深与亚洲第三大经济体的关系。
在中国对南海很大一片海域提出领土主张的背景下，印度和东盟计划巩固关系。相比之下，印度被视为一个温和的大国、中国的陪衬。
为了纪念双方25年的合作，以及10年的首脑级交往和5年的战略伙伴关系，印度邀请了东盟10国的领导人前往新德里参加25曰的纪念峰会。这次峰会的主题是“共同的价值观，共同的命运”。
26日，东盟10国领导人将作为主宾出席印度第69个共和国曰庆祝活动——这是前所未有地打破了惯例，印度通常每年只邀请一位外国领导人作为共和国曰的主宾。
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