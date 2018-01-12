西方开始顾忌中国影响力

随着中国日益对外发展，西方名流——政治家、企业高管和学者——也在紧张不安地自我调整。戴维•卡梅伦应当深有体会。
2012年会见达赖喇嘛之后，这位英国前首相面临着中共的谴责。在随后的任期内，他不遗余力博取中共欢心，宣布英中关系进入了“黄金时代”。
这算是中共攻心术的又一次胜利。
仅仅是中国人的不满所隐含的报复之忧就足以引发政府态度的转变。
可能不会再有英国领导人愿意接待达赖喇嘛了。伦敦对北京采取了较为恭敬的——批评者认为是谄媚奉承的——外交姿态。官员刻意低调对待人权问题。
西方式民主制度面临的一个最大挑战可能就是应对中共的高压影响手段。
这些手段既有消极的威逼，也有积极的信息战，渗透国内政治，即美国国家民主基金会所说的与西方软实力相对的锐实力。目的就是营造对共产党政权及其海外政策的有利看法。
中国择机在全球舞台死而复生，全面利用深受民粹派造反困扰的美欧民主制度的衰弱现状。
中国自认与这些社会的竞争不仅仅是在经济和安全领域，而且还有价值观之争。它一以贯之的战略就是推行其专制发展模式。最直接的外交目的就是赢得海外在所有问题上对北京的支持：从西藏问题和台湾问题到南海问题。
其中就包括北京竭力拉拢可信赖的四方声音为自己代言。
中国只是在遵循列宁提出的经典剧本。在列宁的《共产主义运动中的左派“幼稚病”》一书中，列宁提出勾敌人阵营内的团体结成“统一战线”——即战略联盟——从而打败敌人的主张，对于民主国家而言，认识到威胁的性质是应对威胁的笫一步。它笼罩着中国各类机构与西方媒体、大学和企业达成的合作协议。
真正的问题是西方民主社会准备作出多大的价值观妥协，以获取经济回报。
北京的威逼战术已见成效。西方政府在有关北京的敏感问题上不敢说真话，比如西藏问题。表现中国消极面的好莱坞电影无法拍摄。学者可能选择不去研究威胁到自己签证状况的课题。媒体受到诱惑，手下留情。
随着中国将成为世界最大经济体，为捍卫自由顶住中国压力，代价越来越大。
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