特朗普当选总统一年后，新加坡经济不减反增

今天是2018年元旦，大家都以喜庆的心情欢庆这个佳节。
对新加坡来说，这个元旦具有戏剧性的意味，因为一年前美国总统特朗普当选，很多人认为经济会出现问题。
正如新加坡总理李显龙在昨天的新年献词中所说的：“我们在一个国内外都充满着不确定因素的气氛下，走进了2017年。当时的经济前景暗淡，我们也为国家安全与恐怖主义而忧虑。新上任的美国政府在国际贸易和外交政策上，都采取激进作风。”
不过，一年过去后，新加坡的经济不但没有变坏，反而变得更好。
李显龙昨天在元旦献词中说：“去年，新加坡经济取得3.5%增长，比最初的预测高出超过一倍。”
尤其是，李显龙说：“各阶层国人的收入都有所增加，其中中低收入工作人士的增幅尤为明显。”
究其原因，李显龙说：“我们在全球经济上扬的趋势中受惠，但更重要的是，我们的劳动生产率提高了。新加坡人正积极提升自己和掌握新技能，企业也在创新和采用新科技。”
“这正是我们保持竞争力，为未来做好准备的方式。”
李显龙在谈到新加坡应对去年初面对的挑战时说：“新加坡人奋力挺进，不畏挑战。我们在应对迫在眉睫的问题时，也把目光放得长远，而不是草率制定对策敷衍了事。我们在达成长远目标上取得稳步进展，并且以更好的状态结束这一年。我们以自信和坚毅迎接2018年的到来。”
在美国，特朗普也在他的社交媒体发布视频算起了一笔成果帐，并表示：“2018年美国即将崛起！”。
他说：“自从我担任美国总统以来，累计创造了200万个工作岗位，失业率降低到17年以来的最低，股票市场也达到了有史以来的最高，并且创造了共85次历史新高。”
特朗普说：“本届政府出台的新监管政策共减少了22项监管措施，这是美国前所未有的。 我们还通过了有史以来最大的、共3.2万亿美元的巨额减税计划，为美国家庭带来了实实在在的福利。这其中包括将个人标准减税额和儿童抚养减税额翻倍。一个年收入7.5万美元的普通美国家庭将减税超过2000美元。”
特朗普在推文写道：“新年快乐！我们正让美国再次伟大，而且速度比任何人所能想象的要快很多！”
而李显龙也对新加坡的未来充满信心，说：“新加坡的好日子还在后面。”
他说：“整体而言，2017年是良好的一年。我期待2018年的到来。我们已为未来打下牢固的基础，我们的努力也开始取得越来越多的成果。”
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