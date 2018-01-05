中国驻新加坡大使空缺5个月

中国驻新加坡特命全权大使已经空缺长达5个月。
中国驻新加坡大使馆的网站上，前驻新加坡大使陈晓东的“大使致辞”和陈晓东的“大使简历”依然在列。
不过，使馆在去年8月5日曾发表新闻稿称，陈晓东已经离任回国。
这篇新闻稿称：“2017年8月5日，驻新加坡大使陈晓东及夫人张斌离任回国。”
“陈晓东大使于2015年6月13日抵新工作。”
换句话说，陈晓东离任已经长达5个月。
根据中国驻新大使馆的网站，陈晓东离任后，“大使活动”由中国驻新加坡使馆临时代办房新文出席。
房新文最后一次公开活动是，12月21日，接待了做客中国大使馆的新加坡总检察长黄鲁胜夫妇。
而陈晓东离任后，已经在中国外交部出任新的职务。
根据中国外交部的网站，陈晓东出任外交部部长助理。他于8月16日，首次以外交部长助理身份出席外交部公开外事活动。
根据中国外交部网站发布的陈晓东的行程，他主要负责非洲和中东事务。
目前在东南亚，中国大使空缺的还有驻印尼大使。
去年下半年，中国驻印尼使馆的活动，是由临时代办孙伟德出席的。
据中国驻印尼使馆网站，上一任驻印尼特命全权大使谢锋，是于6月11日离任回国的。
相比较而言，中国驻马来西亚大使黄惠康离任后，立即就有新任大使接替。
黄惠康是2017年10月底离任，11月底，白天就接任黄惠康出任驻马来西亚大使。期间相隔1个月左右。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost