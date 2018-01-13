俄登陆舰被非洲货船撞出巨大凹陷：维修费150万美元

俄罗斯《观点报》网站1月10日报道称，黑海舰队承认自己的军舰与干货船相撞：“亚马尔”号大型登陆舰被一艘非洲货船撞上。起初，官方人士称“亚马尔”只留下“两道划痕”，但事实是撞出了巨大凹陷。专家估计，维修需要150万美元。
10日，黑海舰队司令部表示，“亚马尔”号大型登陆舰在爱琴海与悬挂塞拉利昂国旗的“半兽人-2”号干货船相撞。事故发生在2017年12月30日早晨，地点是希腊罗得岛以南9-10海里的卡尔帕索斯海峡。当时，为俄军赫迈米姆基地运送弹药的“亚马尔”号正从叙利亚返航。
黑海舰队信息保障处处长特鲁哈切夫把这次事故归咎于干货船，称其“违反国际海上避碰规则，在沿平行航线驶过俄军舰左舷时，未确认完全超越便突然右转，致使两船相撞”。
特鲁哈切夫表示，没有人在这次撞船中受伤。两船在相撞后继续驶往目的地。未受严重损害的“亚马尔”号于1月初抵达塞瓦斯托波尔基地。
起初，一名俄罗斯驻希腊武官对俄新社表示，“我们的船没有损伤”。他说：“只有两道划痕，船仍在航行，已经在新罗西斯克了。干货船沿平行航线行驶，船长心不在焉，操作失误。 ”
不过，据近日俄罗斯电视台报道，“亚马尔”号并不在新罗西斯克，而在塞瓦斯托波尔。船侧壁的凹陷被两块板暂时遮住，当地居民在新年期间首先发现，并公布在博客上。
“亚马尔”号775型大型登陆舰长112.5米、宽15米、最大航速17.5节、乘员98人，配备舰炮、高射炮、导弹系统、雷达和无线电电子设备。该舰因在为叙利亚和驻叙俄军提供弹药给养的“生命线”上航行而为人所知。
这是过去一年里黑海舰队第二次发生撞船事故。去年4月，“利曼”号侦察船在博斯普鲁斯海峡西北40公里处与一艘货船相撞并沉没。
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