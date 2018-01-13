特朗普拒见“通俄门”检察官

美国总统特朗普今天收回了先前做出的会与“通俄门”调查人员见面的承诺，表示这样的会面“不大可能”出现。
当被问及他是否原意与特別检察官罗伯特•米勒见面时，特朗普转移了话题，一再否认调查人员发现了他的竞选团队与俄罗斯有任何勾结的证据。
特朗普说：“我会关注事情的进展。不过如果双方之间没有任何勾结——而且没有人被发现存在任何程度的勾结——你们似乎不大可能会看到这样的会面。”
特朗普此前曾表示，他“百分之百”愿意与曾担任联邦调查局局长的米勒见面。
这位71岁的总统矢口否认其竞选团队曾与俄方联手破坏希拉里的竞选活动。特朗普的两名前竞选助手——其中包括竞选经理保罗·马纳福特——在这起调查中已经遭到起诉。
另外两人——其中包括前国家安全顾问迈克尔•弗林——已经认罪，原因是曾在和与克里姆林宫有关联的官员进行接触的问题上向联邦调查局撒谎。
与米勒见面会给特朗普带来法律和政治上的风险。美国前总统克林顿当年因为做伪证和妨碍司法公正的罪名而被弹劾，他向检察官提供的具有误导性的证词是造成这种局面的一个重要原因。
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