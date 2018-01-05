美扬言停止援助巴基斯坦：巴方或转向中俄

西媒称，新年伊始，美国总统特朗普就在推特上发起了一系列抨击，其中以对巴基斯坦的抨击最为激烈。
据西班牙《世界报》网站1月2日报道，这明显说明了华盛顿与伊斯兰堡之间的不信任。双方之间缺乏协调一致，这在2011年美国政府派兵在巴基斯坦境内追杀“基地”组织领导人本·拉丹的行动中就得到体现，因为怀疑巴方可能会向塔利班分子通风报信，美国向巴政府隐瞒了行动计划。
抨击推文的发布促使巴基斯坦外交部紧急召见美国大使以示抗议。与此同时，巴基斯坦总理沙希德·哈坎·阿巴西安排了一场内阁会议，分析特朗普推特所传达的信息。
尽管如此，巴基斯坦外交部长赫瓦贾·穆罕默德·阿西夫认为，“特朗普发表抨击我们和伊朗的推特是为了照顾美国国内的情绪”，而哥伦比亚大学政治学系教授罗伯特·夏皮罗也持相同看法。夏皮罗向《世界报》表示，特朗普的言论反映了美国对巴基斯坦的长期挫败感，而威胁撤回援巴基金是最简便的方式。这位专家指出，这与特朗普对北约、联合国和日本的言辞威胁如出一辙，同时夏皮罗认为，巴基斯坦召见美国大使也只是在外交上故作姿态。
然而特朗普压制援巴基金看似已经是事实，这些基金在这个夏天已经被暂缓发放。在特朗普发表推文后，美国国家安全委员会一位成员确认，目前华盛顿没有计划向巴基斯坦发放2.55亿美元的援助。
此后不久，美国驻联合国代表妮基·黑利确认美国扣留了这笔基金，因为巴基斯坦打击恐怖主义不力。
白宫透露，未来两天将宣布更多针对伊斯兰堡的措施。数十年来，美国与巴基斯坦的关系一直处于一个灰色地带，但是美国一直选择利用援助资金对巴基斯坦施加影响力，同时美国并未忽视巴基斯坦与美国的敌人塔利班的结盟，以及巴基斯坦对美国的贸易伙伴印度的反对。经济学家阿卜杜勒·埃伦班指出，近些年美国对巴基斯坦的经济和军事援助逐渐减少，如果美国停止对巴基斯坦的援助，巴方或将转向中国或俄罗斯寻求援助。对于巴基斯坦经济来说，唯一的危险就是经济制裁。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost