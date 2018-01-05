李嘉诚：从未申请过移民 不敢讲今年会否退休

1月4日，年界90岁的华人首富、长和（00001.HK）主席李嘉诚在集团周年晚宴上接受香港媒体采访时表示，现时不敢讲是否今年会退休，因为身体仍然过得去。
如果自己退休，仍将会在公司做高级顾问，李嘉诚基金会仍将任主席，如果将来有一日，连基金会都要给两个儿子，跟了自己33年的李泽钜会做主席，李泽楷则任副主席，
对于被指拥有其他护照，李嘉诚称，自己从未去加拿大申请移民，有些人有两三本护照，不是安全问题，去旅行有哪个国家的护照就会方便。对于取过哪些国家的护照，李嘉诚说，拥有多个国家的护照并不出奇，公司生意涉及57个国家，哪个国家的护照方便，就用哪个国家的，但是自己从未申请过移民。
在被问到加息，及对楼市的影响时，李嘉诚回应称，对于今年会加息多少次，以及对本港楼市的影响，他称加太多不好，相信今年加息一至两次，或两至三次亦不足为奇。楼市受供求影响，预计楼市会安定，但未敢预测楼价会否上升。他认为，香港地价是全世界最高，地产商步步为营。
李嘉诚重申，若买楼自住，能够负担得起就可以买，若买来炒就不好，他又指现时不少父母及长辈为下一代打算。
李嘉诚提到，现时有不少兴建中的单位属于细单位，出现这个现象亦源自供求，将来若供应增加，细单位或出现过剩。
长和早前与支付宝母公司蚂蚁金服组成策略伙伴联盟，双方将组成合资企业共同运营支付宝HK。被问及未来与马云会否有更多合作，李嘉诚称目前就只有上述的合作，相信规模不会很大。
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