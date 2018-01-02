外媒关注“复兴号”高铁：中国新超级火车已有海外买家

外媒称，中国火车制造者成为西方制造商必须要严肃对待的竞争对手。而中国的最新列车已经有了海外买家。
《瑞士商报》网站12月28日刊登题为《中国的新超级火车起航》的报道称，中国计划在2025年之前追赶上与西方的技术差距。而新的“复兴号”列车的成功显示，北京对于自己的声明是认真的。
报道称，在“复兴号”启程之前，北京南站的乘客纷纷在这款车头尖尖、两侧有着醒目红色条纹的新动车前自拍留念。这样的照片足以在社交媒体上为自己赢得不少称赞。
“复兴号”在四个月前投入使用。而中国人对于他们如此漂亮的火车也十分自豪。与之前的“和谐号”相比，新车在速度上更胜一筹：最高时速350公里的“复兴号”完成从上海到北京的1300公里路程只需要四个半小时——而且几乎没有晚点。“和谐号”用时则要多半个小时。
运营者称，新列车不仅更快，而且配置也更高。乘坐空间更大、免费的无线网络和智能手机、笔记本插口……技术上日臻完善的中国火车令欧洲感到紧张。北京对西方下的“战书”名为“中国制造2025”。这一雄心勃勃的政府规划计划在众多领域弥补与国外的技术差距，并令自己成为世界市场的领头羊。
报道称，生产设施将更加现代化，而引进国外技术则由本国创新所取代。“复兴号”就是这一政策的一个直接结果。
报道称，如果说上一代列车还更多依赖德国ICE高铁或日本新干线的技术，那么“复兴号”则是首次由中国中车完全持有所有的专利。“这也令它的海外销售明显变得更加容易”，中国铁路专家罗雁云说。
报道认为，法国阿尔斯通公司和西门子计划将它们铁路部门合并也是对来自远东的竞争日益增强的反应。2015年，中国两大国有轨道交通装备制造商重组合并，以便共同占领世界市场。
由此而产生的铁路巨头中国中车的数据一目了然：2016年的营业额为305亿欧元。西门子和阿尔斯通加在一起大概是这个数字的一半。
但是即便在中国，人们也不认为“复兴号”眼下马上就可以令欧洲人在世界市场上失去影响了。“中国中车还必须向购买者证明它的车辆质量”，罗雁云说，“这是第一步”。
不管怎样，在泰国它已经成功地做到了这一点。中国人从12月开始在那里建造泰国的第一条高速铁路，未来“复兴号”也将行驶在曼谷和东北部的呵叻府之间。
报道称，当然中国中车在国内卖出的列车明显更多一些。中国拥有世界最长的铁路网。去年底时它的长度达2.2万公里。到2020年时将达到3万公里。
因此每个月都要生产几十辆新高铁。最迟到三年后它们的速度将变得更快：据中国国家媒体报道，下一代高铁的时速将达到400公里。
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