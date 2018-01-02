日本童星培训市场火爆：收支难平衡 成名机会渺茫

日媒称，日本的儿童艺人越来越活跃。人气童星经常被邀请参演电视剧和电影，收入十分丰厚。越来越多的父母梦想孩子有朝一日成为明星将其送到培训机构，也有很多父母认为这是积累社会经验的必要投资。
据《日本经济新闻》网站12月26日报道，11月下旬，东京都目白区一栋楼的3楼挤满了前来学习舞蹈的3至4岁儿童。指导老师不断提醒：“充分伸展！”、“想想炯炯有神是怎么表现？”家长们则在旁边聚精会神地观看。这就是培养未来之星的综合艺能学院THEATRE ACADEMY。
报道称，在日本各地的剧团和艺术事务所里，如今有很多孩子为了能在演艺圈崭露头角而在努力做准备。
隶属于Muse、家住埼玉县的华崎美沙（7岁）在6岁时就立志“要上电视”。为了实现女儿的愿望，美沙的母亲购买了《月刊Audition》，在“DEBUT”等网站到处搜集信息。最开始接到的演出是做服装品牌模特。目前美沙虽然已签了事务所，但每周都要参加选拔赛。通过笔试后再面试的选拔赛大概每个月有2次左右。
报道称，工作的机会不定期。据悉，通过笔试后，有时会收到“3周后请到现场集合”的通知，有时也会有“需要替身演员，明天可以过来吗”的紧急邀请。
11月，美沙参与了电视广告和租赁用影像作品的拍摄。平日多为白天拍摄。因为现在还在上小学，所以要提前和学校联系，以便请假或申请早退。在没有选拔赛的周末，会到事务所上表演和舞蹈课，还通过模特朋友的介绍，学习台步技巧。“希望成为一名出色的女艺人”，美沙说。她平日还要学习算盘等课程，时间安排得满满当当。
家住东京的内藤穗之香（13岁）肯定地表示：“我要进入演艺圈”。为了扩大可以涉猎的领域，在电视工作之外，还打算往舞台剧和声优领域发展。每周三放学后会去健身房练搏击。不仅要打靶，还要打沙袋。目的并不单单为了锻炼体力。因为她从制作公司的人说“会武打的女演员比较珍贵”。只要有一点机会就要赌一把。穗之香混在一群努力成为职业拳击手的男性中间专心投身修行。
穗之香看到哥哥走上演艺之路后对这一行有了兴趣。据称，她2岁时就背下了9岁哥哥带回来的一张半稿纸的台词。6岁出演电视连续剧，但随后遇到了“小学高年级之墙”。电视剧和电影需要的儿童演员大多数都是小学低年级的孩子。进入高年级后，演艺工作会迅速减少，演技等也会受到更大挑战。穗之香的哥哥就是在这个时期放弃了演艺之路，但穗之香希望能够继续走下去。
“我很喜欢从幕后工作人员到演员，大家一起创作作品时的一致感”，穗之香说。为出演7月的舞台剧，她进行了长达1个月的排练。穗之香反省称：“有时加入即兴表演会被人说‘太过了’”，但她丝毫没有气馁。
10月被星探发掘而进入事务所的岸苍太（9岁）在11月26日刚刚参加了首次选拔赛。将3天前拿到手的台词背熟后，还要加入自己的表演。此次的竞争对手多达数十人，这让他感到紧张。“很开心，希望能够出演有名的电视广告”，岸苍太一边和母亲聊天，一边思考从事务所争取来的选拔赛内容。
报道称，如果孩子想走演艺这条路，家长自然会关注投入产出比。除了在路上因容貌出众被星探发掘这种特殊待遇之外，很多孩子的起点都是到艺能事务所接受表演和舞蹈等训练，然后参加各种各样的选拔。如果接不到工作，培训费和进入事务所需要的各种费用等就要由家长不断地承担。
据悉，大型综合艺能学院THEATRE ACADEMY每月的课程费为1.5万日元（约合人民币874.16元）。童星出身的知名艺人坂上忍监制的AVANCE学校原则上的费用为3.24万日元（约合人民币1888.17元）。其他大型事务所的收费更高。除了每月的课程费之外，作为初期费用的入学金多数需要10万日元（约合5782元人民币）以上。还有人物简介上的写真拍摄费用等。各种费用加在一起，第一年度的总费用往往会高达到数十万日元。
但收入，也就是所谓的演出费如何呢？如果是人气童星，年收入从千万日元到1亿日元以上不等，但如果是电视剧和电影中的临时演员和非正式配角，实际每次到手的收入大多数只有几千日元。以每周演出一次的频率，最终每月的收支基本平衡。
不过亲子外出等交通费也考虑在内的话，要想收支为正数，就要每天都报名参加选拔赛，要参加多个选拔赛并参与活动。另外，能否接到可接连出演的连续剧和电视广告等的活动将成为未来能否走红的关键。希望将孩子培养成童星的父母们认为，能出演NHK教育电视台的教育综艺节目“天才TV君”系列，就算是登了一次龙门。
报道称，选择什么样的事务所和培训机构也很难。规模越大越容易从制作公司和代理机构获得演出机会，参与选拔的机会也多。但反过来说，被埋没在事务所的众多成员中的话机会也很渺茫。一位儿童演员说自己从婴儿时期开始算，直到第7年才有机会做临时演员。也有一些人选择了中小型的事务所，苦练技术寻找机会参加选拔。
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