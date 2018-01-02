新华社新加坡1月2日电 新加坡贸工部2日公布的数据显示，2017年新加坡经济增长3.5%，高于2016年2%的增速。
数据显示，2017年，新加坡制造业同比增长10.5%，高于2016年3.6%的增速；建筑业同比萎缩8.1%，远低于2016年0.2%的增速；服务业同比增长2.5%，略高于2016年1%的增速。
新加坡贸工部当天公布的2017年第四季度数据显示，当季新加坡经济同比增长3.1%，低于第三季度5.4%的增幅。经季节性调整后，第四季度新加坡经济环比增长2.8%，仍大幅低于第三季度9.4%的增速。
按行业来看，新加坡制造业2017年第四季度同比增长6.2%，远低于上一季度的19.2%。贸工部认为，制造业增速大幅下降主要由于电子和精密工程产业集群扩张强劲。
此外，由于公共和私人领域建筑活动低迷，新加坡建筑业2017年第四季度同比萎缩8.5%，延续了第三季度同比萎缩7.7%的趋势。同时，受金融保险业、批发和零售业以及运输仓储业推动，新加坡服务业第四季度同比增长3%，略低于上一季度3.2%的增速。
新加坡华侨银行经济师林秀心表示，该银行对2018年新加坡经济前景保持乐观，并预测今年新加坡经济增长率在2%至4%之间。（新华社）
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