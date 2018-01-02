王炳忠被搜原因曝光检：周泓旭利用他发展共谍组织

台北地检署12月18日大动作搜索新党发言人王炳忠等人「证人」住处，不料王炳忠开直播引发各界议论。北检查出，中国透过陆生共谍周泓旭提供资金，利用新党干部王炳忠、侯汉廷及林明正成立的网路媒体「燎原新闻网」及「新中华儿女学会」发展共谍组织，「培养一支平时可用、战时管用的统派核心力量」，认定周泓旭涉犯第2件《国安法》发展组织罪，今将他起诉移送高院并案审理。王炳忠等3人遭告发涉案部分，则由北检另案侦查中。
北检指出，日前侦办周泓旭违反《国安法》案件时查扣到随身硬碟，送交鉴识并复原资料后，发现有「我系统开展台湾统派工作的做法体会（简体字）」、「新中华儿女学会简介」、「中华讲武堂项目策划书」、「星火T计划」、「燎原企划案」、「2015年终工作总结报告」、「2017年年度预算计划」、「2017年学会年度预算」 、「关于新中华儿女学会未来发展策略的思考」、「星火小组整体布局与今年规划」、「学会五月会谈纪要」、「开头为『敬爱的党组织』之『入党志愿书』（简体字）」等资料。
然而周泓旭在2014年4、5月间陆续结识王炳忠、林明正与侯汉廷后，就自同年12月起接受中国国台办指示担任联系窗口，利用并参与王炳忠、林明正与侯汉廷运作「燎原新闻网」、「新中华儿女学会」及执行「星火T计划」之机会，协助提供所需资金，并定期汇报上开团体的工作企划、预算案及工作成果报告，以此方式物色我国军方人员，为中国在台发展组织。
周泓旭在2015年利用和王炳忠、林明正与侯汉廷成立「星火秘密小组」机会，拟定「星火T计划」，藉由核心小组成员对我国军方人员之结识与人脉拓展，订定分级奖金制度。如「确认立项：（奖金3000NT）经小组两人或以上查证，确认客户真实程度，立项建档，研究进一步接触方式方法」、「粉丝好友：（奖金3000NT）争取在线上建立联系，成为脸书好友，进一步使其成为组员脸书的订阅粉丝，并且经常性的按赞（70％以上），以期收到逐步导正思想理念的目的」。
「互动交流：（奖金5000NT）在线上建立长期热络的互动关系，有定期交谈（两周至少一次，为期两个月以上，经小组确认后核发奖金），了解客户基本信息，对时局议题交换看法或对生活问题相互交流」、「相识见面：（奖金10000NT，餐饮费用可核销）在合适的时机线下见面，深入了解客户信息，与其建立感情联系，争取可以和目标对象合影」。
「私约谈心：（条件成熟后奖金50000NT，期间各项费用可报销）争取与客户单独见面聊天，探讨时局意见，倾听生活、心理等情况，每次需提交简要会谈报告，及时了解进展与方向，接受小组与上级机关直接指导，为最终见面做好准备」。
计划书甚至写明，要以新中华儿女学会名义自己或资助相关学者做关于台军不同阶级、不同年龄的身分认同及统独认知调查报告。一方面以学术为掩护，第一手了解台军当前士气、心理等情况，另一方面以此为契机结识一些台军现役人员，有针对性的做思想工作。
周泓旭也在「星火小组整体布局与今年规划」中的「统一战线」部分载明，争取台军的工作分为两个途径「挖出来：通过线上交流与线下活动相结合以结交关键部门人员」与「打进去：鼓励培养青年认同者报考军校」。而「中华讲武堂」则是由新中华儿女学会主办军武题材的活动，「聘请现役军方人员担任讲师，同时吸引相关领域爱好者一方面公开建立与军方人士的联系，另一方面积极鼓励认同者报考军校」。
周泓旭还透过林明正、侯汉廷物色我国军方人员之军阶、服役单位、身分背景等资料。林明正以书面方式，将他的彭姓、苏姓、罗姓、丁姓、王姓等5名国军友人的资料提供给周泓旭。侯汉廷也将他的邱姓国军友人资料与合照提供给周泓旭。
周泓旭甚至更在「2015年终工作总结报告」中的「未来工作方向」载明，「将新中华儿女四人核心决策小组模式制度化、常态化、固定化。建议举办核心小组集体的受戒仪式，以思想层面团结大家，促进合作，也为具体的各个平台分工合作赋予更高层次的精神意义。并以此为契机，充分赋予核心小组在岛内发展组织，开展独立斗争的自主性」、「从中央对台大规模政治、军事斗争的战略高度出发，培养一支〝平时可用、战时管用〞的统派核心力量，确保反独促统斗争的实质进展」。
另在「2017学会年度预算」中载明「红队筹备计划：为筹备组建听党指挥、战时管用的红队，需要恢复原有的青年打枪队活动，以培养并肩作战的战友情，并酌情配合短途参访行程，强化军事教育与政治意识」，活动费用50000／半年，全年所需10万」等。
另外，周泓旭也从2015年起，藉由王炳忠成立及运作「燎原新闻网」的机会，担任「燎原新闻网」的顾问并参与经营，以「燎原新闻网」作为发展组织的平台，宣扬、落实「星火T计划」。
而周泓旭的「2015年终工作总结报告」具体载明，「燎原网站目前由国台办全额支持，截至2015年底，启用资金实到20万美金，因王父保管不慎遗失2万，目前可用资金有18万美金左右。但初期网站公司建设营运所需（含房屋购置头期款）约400万新台币，故绰绰有余。国台办一再许诺，今后三年每年资助1500-1600万新台币由王使用（无需报帐），其他所需（联系广告商赞助）可另行申请。
周泓旭也提到青年写手团队由「远山（侯汉廷）」全权负责，固定每周投稿5位，另有10人左右不定期配合。「重点在培养能写能战，思想过硬的统派青年」，并以「燎原新闻网」的运作内容，当做他在2015年间发展组织的工作成果。
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