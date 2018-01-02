美陆军2018年将换装四大新装备 含新型模块化手枪

美国《国家利益》双月刊网站12月30日发表了贾里德·凯勒的题为《这是2018年美国陆军将使用的全部新武器》的报道。
随着美国陆军历时4年的作战服换装期在逐步接近尾声，以及最新装备投入使用和武器升级，2018年对军人来说将是更为盛大的一年。
那么2018年他们将配备什么？下面简要介绍一下明年将投入使用的所有新装备。
新枪炮
在经历了动荡的一年后，陆军终于在2017年年初开始装备M17和M18手枪，这两款枪是美陆军新“模块化手枪系统”项目的最终赢家。陆军在11月28日为驻在肯塔基州坎贝尔堡的第101空降师配发了这款新佩枪，并计划在今后10个月内为全陆军配发这款手枪。
但要给战士们配发的不仅是新手枪。陆军士兵项目执行办公室的一名发言人说，陆军已经将24.1万把M4卡宾枪升级为M4A1卡宾枪，约为陆军M4“产品改进项目”预想升级数目（48.3万把）的一半。陆军计划在2018年年底前完成全部枪支的升级（但尚不清楚陆军新的5.56毫米穿甲弹何时投入使用）。
在进行了一年多的测试后，陆军还批准用1111门更轻型的M3E1型无后坐力炮取代标准的84毫米“多用途反装甲反人员武器系统”（MMAAWS）——即M3“卡尔·古斯塔夫”型无后坐力炮。
新防护装备
陆军官员在11月计划在2018年夏季之前推出新的“模块化可调整背心”（MSV）。这是下一代“士兵保护系统”的一个重要组成部分。
MSV是“躯干和肢体保护系统”（TEP）的一部分。TEP包括可调整背心、防弹战斗服、骨盆防护系统和战斗腰带。总之，MSV的重量比目前使用的改进型外层战术背心整整少了2.3千克，而且更适应新的任务要求。
陆军仍在研发“综合头部保护系统”，以取代现有的“增强作战头盔”——大概最早要到2020年完成。不过陆军的确推出了炫酷的新护目镜，这款护目镜的镜片能根据光线水平变色。
新夜视镜
陆军预计最早在2018财年的第三季度获得4.7万副“第三代增强型夜视镜”，从而提高士兵在弱光环境和恶劣天气情况下的能见度。士兵究竟何时能戴上这些夜视镜尚待分晓。
新钢铁侠盔甲
美军特种作战司令部2月说，计划实际测试“战术突击轻型作战服”（TALOS）。这款21世纪的电子盔甲被亲切地称为“钢铁侠盔甲”。但鉴于国防部在某些项目上的过往记录，陆军大兵们能在2018年穿上这款战衣的可能性不大。
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