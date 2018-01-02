外媒盘点世界各地跨年庆祝：燃放焰火 载歌载舞

外媒称，世界各地接连敲响新年的钟声，人们欢聚在各大主要街道挥别2017，喜迎2018。
据西班牙《先锋报》网站1月1日报道，在马德里，成千上万的人聚集在太阳门广场，庆祝新一年的到来。寒冷与烟花成为人们最津津乐道的话题，它们标志着马德里新一年的开始。
巴塞罗那的跨年集会在蒙特惠奇举行。成千上万的人手中拿着卡瓦酒在此欣赏布满夜空的烟花，挥别2017。
但在世界上其他地方，2018年已在数小时前到来。这些地方的人们用各自的传统庆祝跨年。新西兰便是最早庆祝新旧年更替的国家之一。
随着新的一年天色渐明，这个国家的烟火声依然回荡在主要城市的中心和港口。参与跨年的人们唱着歌，跳着舞，相互亲吻、拥抱。在新西兰最大的城市奥克兰，数以万计的人聚集在天空塔周围，欣赏从这一建筑物最高处点燃的烟花。
日本在之后迎来2018年，日本人民前往寺庙祈求新一年的幸运和和平。
东京增上寺设置了烤肉和章鱼摊位。半夜时，人们在此轮流敲钟108次。在日本其他的佛教寺庙中每年也会举行这样的仪式。
成千上万的韩国人聚集在首尔市政府附近的街道上举行新年敲钟仪式。此次被选为敲响普信阁跨年之钟的贵宾组包括白老虎和亚洲黑熊，它们分别是将于2018年2月和3月举行的平昌冬奥会和平昌残奥会的吉祥物。
另据德新社1月1日报道，悉尼新年庆典现场的安保非常严格。为了防范恐怖袭击，有些警察配发了柯尔特M4步枪。没有接到发生恐怖事件的报告，不过一艘满载焰火的驳船起火时，数千人不得不撤离悉尼北部的海滩，一度出现恐慌。
然而，最早庆祝新年的是太平洋岛国萨摩亚、汤加和基里巴斯。当地人用传统的杂耍和舞蹈迎接新年。
此外据美联社1月1日报道，在寒冷的纽约时报广场，耀眼的水晶球落下的那一刻，五彩纸屑从空中飘落，光彩夺目的烟火令人眼花缭乱，狂欢者不畏严寒，在这里迎接2018年，这是有记录以来第二冷的跨年夜。
当天纽约市的气温只有零下12℃，时报广场的人比往年要少一些。往常挤得满满当当的金属围栏分隔区域内，今年却没有站满人。随着大球落下，包裹在帽子、手套、口罩和一层又一层衣服里的狂欢者们手舞足蹈，互相拥抱和亲吻。
纽约市的伊娃·桑托斯说，她希望2018年“不管是我们的国家还是其他国家”都更团结。她说：“我希望这是和平的一年，希望有更多的爱。我们希望未来会更好。”
同样来自纽约的科伦·基南与她的儿子凯文、朋友德雯·赖特一起到时报广场跨年。
她在水晶球落下的一刻说：“这是一次美妙的经历。没有什么能与之相比，什么都比不了。时报广场是跨年夜的必到之处，这是肯定的。现在，所有人都该畅饮一番，让自己暖和起来。”
来自加利福尼亚州的赖特说，她“沉醉于今天的每一刻”。
去年搞砸了纽约跨年演唱的玛丽亚·凯莉艰难地完成了她的表演。她穿着及地长裙和白色皮毛大衣，演唱了90年代的代表歌曲《爱的梦想》和《英雄》。
作为传统，庆祝活动的最后一项内容是沃特福德水晶球从时报广场上空降落。
今年的水晶球直径3.5米，重5385千克，它由2688块三角形贴成，里面是3万多盏LED灯，使大球像万花筒一般变化颜色。
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