特朗普2018年将更多关注南海

特朗普总统在2017年抨击了很多事情。尽管他在竞选时就中国在南海的建设活动发表过强硬言论，但这个问题并未真正成为他2017年抨击的对象。
由于注意力集中在朝鲜问题上，对于中国继续在争议岛礁从事建设活动的事情，这位口若悬河的美国总统却相对说得很少。
近年来，中国在斯普拉特利群岛(即我南沙群岛)增加了数千公顷建设面积，现在更是在那里修建基地。一旦投入使用，这些前方哨所将使中国军队能够更好地在南海巡逻，从而有可能改变地区力量平衡。
这既是领土争端，也是对地区影响力的考验，曰益咄咄逼人的中国似乎常常是条件的确定者。虽然中国的建设活动按特朗普上任之前就开始了，但许多人曾预计特朗普会比上届政府进行更有力的反击。
上个月公布的国家安全战略报告的确说，中国“在南海建设军事化前哨的行动危及贸易自由，威胁到他国主权，破坏了地区稳定”。
但专家们认为，鲜有迹象表明这个问题是白宫优先考虑的问题。
美国霍夫斯特拉大学法学院教授、南海问题专家击举伦说：“至少就我们所知，白宫没有人特别关注南海问题。我认为它将继续处于次要地位，这肯定将帮助中国人。”
菲律宾大学海洋事务与海洋法研究所所长杰伊•巴通巴卡尔说，美国政府的这种沉默态度使中国在2017年获得了“自由通行证”。
他说：“如果中国在那里部署基地和武装，它的计划将得以实现，这将使它在南海永久处于主导地位。因为一旦它这样做了就不会撤退。”
在2018年，这可能会给特朗普带来新的挑战。
竞选期间，特朗普将中国描绘成一个无往不胜的新贵，称应该杀杀其威风。
但在执政的第一年，特朗普却一直在表达对中国领导人的敬佩和赞誉。
有关去年11月与习近平会晤的一份资料表明，特朗普提出了南海问题，但他没有在公开场合强调这一点。在越南，特朗普随口表示可以出面调解，但似乎并未采取任何行动。
特朗普迄今为止的做法一直是将“航行自由”行动常态化。
美国国家安全委员会一位发言人说，“航行自由”行动对各国的过度海上声索提出了挑战，保护了海上和空中的通行自由。
专家们说，问题在于，“航行自由”行动迄今未能阻止中国的建设行动，因此也不太可能阻止接下来将要发生的任何事情。
美国的中国问题专家葛来仪说：航行自由，行动不是一个全面战略。”葛来仪说：“在奥巴马时代，仅仅这样做是不够的，在特朗普执政时期，仅仅这样做也是不够的。”
尽管没有明确迹象表明特朗普计划在2018年把南海问题作为一个优先事项，但他可能会被迫这样做。特朗普促使中国控制朝鲜的努力未按计划进行。关于这一点他在推特上说了很多。未来几个月，他可能面临压力，要对中国采取更强硬的立场。
安全问题分析师理查德•贾瓦德•海达里安说：“我们知道，与特朗普政府不同，五角大楼非常担心南海问题。五角大楼正在想办法与中国人对抗。”
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