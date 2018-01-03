韩智库批韩军特种任务旅无能：派往朝鲜或被全灭

英国《金融时报》网站1月1日发表了题为《韩国“斩首金正恩”突击队被嘲笑无能》的报道。
韩国最近成立了一支突击队，其任务是一旦战争爆发首先将金正恩“斩首”。但军事分析人士说，这支突击队（正式名称为“特种任务旅”）根本无法胜任这项任务，如果被派往朝鲜则可能被“消灭”。
2017年，朝鲜多次进行导弹试验。为应对这种形势，韩国迅速成立了一支2000多人的特战部队，其任务是一旦爆发战争则首先消灭朝鲜最高领导人金正恩及其高级助手。
韩国情报官员说，此举加剧了金正恩对过早地在“斩首突袭”中丧命的担忧。他们告诉韩国国会议员，为避免被发现，金正恩已开始轮换出行车辆并尽量减少户外活动。但韩国军事分析人士对这支被大肆宣传的突击队提出质疑，称其缺乏适当的武器、装备和支援，因此无法完成使命。
韩国智库“韩国国防网络”的秘书长李逸蔚（音）说：“韩军不像美军那样拥有低空渗透运输能力，尽管韩军计划在明年底之前改造4架普通运输机。”
李逸蔚说：“但它们也只能运输大约300名军人，所以即使这支突击队被派往平壤，他们也很有可能被全副武装的（朝鲜人民军）护卫司令部消灭。”
李逸蔚还表示，这支突击队缺乏实施行动所需的装备。对于这些批评，韩国国防部拒绝置评，但表示正在努力尽早构建作战能力。
这支突击队还有可能因韩国缺乏侦察设备（例如卫星和先进的无人机）而遭受损失。韩国国防安全论坛的研究员申钟蔚（音）说：“韩国远未适当地装备侦察设备。我们严重依赖美国。”图为韩军特种部队训练资料图。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost