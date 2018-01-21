新加坡扩大强制育儿辅导计划 21岁以下孩子父母必须参加

新加坡社会及家庭发展部星期二（1月9日）宣布，强制性育儿辅导计划将扩展到包括有21岁以下孩子的离婚父母。这次更改将对所有于1月21日或以后离婚的夫妻生效。
强制性育儿辅导长达两小时，由三个机构进行：帮助家庭服务中心 （HELP Family Service Centre）、关怀辅导中心（Care Corner Centre for Co-parenting）和太和观家庭服务中心（联邦）Thye Hua Kwan Centre for Family Harmony @Commonwealth。
目前，第一阶段的强制性育儿辅导计划只有孩子小于14岁的离婚父母必须参加。该计划于2016年12月1日开始执行。
当局表示，该计划的目的是帮助家长认识到双亲教育的重要性，还有离婚可能带来的影响孩子的实际问题。家长还会学习如何优先考虑孩子的需求，与孩子沟通有关离婚的决定，并为减少争执作出更大努力。
自推行以来，约有2500个离婚申请者完成了这项辅导计划。
当局推测，计划扩展之后，每年会增加至少300个计划参与者。
当局还说，在第一阶段参与的父母都给予了积极的反馈。
超过95%的父母表示，他们都对离婚后经济、住房等实际需求给孩子带来的影响有了更多了解。 有同样百分比的父母也同意把孩子的需求放在第一位。
要求参加辅导计划但拒接参加的父母将无法申请离婚、或对离婚做出反诉。
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