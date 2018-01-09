瑞银预测中国2018年房地产销售放缓 或零增长

美媒称，中国政府给房地产市场降温的举措或将在2018年最终见效，瑞银集团预计，今年全年中国房地产交易量将为零增长。
据美国消费者新闻与商业频道网站1月7日报道，去年下半年政府加大对投机性购房的打压力度后，房地产购买有所放缓。此前对房产高涨的需求和快速的债务累积，加剧了人们对世界第二大经济体的担忧。
瑞银集团房地产股票研究部负责人金·赖特在上海召开的该集团大中华区会议上对消费者新闻与商业频道说：“我认为，就实体市场来说，销量增长会放缓但不一定崩盘。因此，全国的销量增长将下滑到约为零。”
中国政府自2016年推出了一系列抑制房地产市场过热的举措，包括对购房的限制和更高的首付款等。
但这一严厉打击似乎对碧桂园、万科等大型房地产公司有利。随着较小的市场参与者退出日益艰难的房地产行业，大型房地产公司占据了更多市场份额。进入新年仅一周，两家公司的股价跃升了近20%。
赖特说，未来几个月的前景取决于它们如何应对放缓的房地产市场。
她说：“这些公司的表现在一定程度上取决于它们能否继续获取市场份额。”
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