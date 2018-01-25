欧盟对高通开出9.97亿欧元天价反垄断罚单

法媒称，因美国芯片巨头高通公司支付大笔款项给苹果公司，要求其在所有iPhone和iPad中只能使用它的芯片，欧盟24日宣布对高通公司处以9.97亿欧元（约合12亿美元）的反托拉斯罚款。
据法新社布鲁塞尔1月24日报道，负责竞争事务的欧盟委员玛格丽特·韦斯塔格说，高通公司2011年与苹果公司达成这样的协议，是在“滥用其市场支配地位”，不公平地阻止高通的竞争对手——譬如英特尔——成为苹果的客户，也使客户别无选择。
这一处罚是欧盟予以美国高科技巨头的最新打击，也是给高通公司的一个新打击。高通公司是全球智能手机芯片的主要供应商。去年，台湾当局曾对高通公司处以8亿美元的反托拉斯罚款。
韦斯塔格在记者会上说：“高通公司过去五年在芯片市场非法排挤竞争对手，巩固了自身在芯片市场的支配地位。”
韦斯塔格说：“在2011年至2016年间，高通公司向重要客户苹果支付了数十亿美元，阻止苹果从高通的对手那里购买芯片。”
她说：“这意味着，任何对手都不能在芯片市场真正挑战高通公司，无论它们的产品有多好。”
韦斯塔格表示，高通公司的做法是“拒绝给消费者和其他公司更多选择和创新机会”。
她说，经过两年半的调查，欧盟发现苹果公司内部文件显示其好几次“认真考虑改用高通对手英特尔的芯片”。
韦斯塔格说，如果真是那样，那或许早已使英特尔公司的情况大不一样。苹果公司是世界上最大的智能手机和平板电脑生产商之一。她说：“最终，苹果公司决定不做变动。”
高通和苹果目前陷入法律纠纷。苹果2017年1月在美国起诉高通在手机芯片市场滥用市场支配地位，并要求不公平的专利使用费。
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