家乐福宣布裁员数千人并向在线销售和有机商品转型

法媒称，面对经营模式的掉队，家乐福将削减数千就业岗位并转向在线销售和有机商品销售。
据法新社巴黎1月23日报道，零售业巨头家乐福23日宣布一项在法国的2400个自愿离职的计划。家乐福总裁亚历山大·邦帕尔认为，同竞争力相比，家乐福规模“过大”，“与时俱进做得不够”。
家乐福还宣布到2020年削减20亿欧元成本，主要通过节省物流和组织架构成本来实现。
邦帕尔同时保证家乐福没有在法国关闭超市的“任何计划”。
在《巴黎人报》23日发布的一篇访谈中，邦帕尔表示：“我依然坚信超市是有未来的模式，尽管这种模式需要深度改革。我们将把在法国的超市面积削减10万平方米，但目前不会宣布关店。”
对于在中国销售同样萎缩的局面，家乐福已宣布引入腾讯和永辉两家本土企业投资，但家乐福打算维持其第一大股东的地位。
邦帕尔的计划得到专家的欢迎，家乐福股价在巴黎股市上扬。
在转型计划中，家乐福还确定了在线食品销售额达到50亿欧元的目标。家乐福还将在5年内投入28亿欧元加强数字化。该集团还打算使有机商品销售额增加数倍，到2022年提高至50亿欧元。
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