男子潜逃冒用孪生哥哥身份被抓：哥哥也是逃犯

因多次冒充贷款公司行骗，“心里有鬼”的张家老二欲冒充双胞胎哥哥办理临时身份证乘车，妄图逃避公安机关侦查，没想到孪生哥哥也已被网上追逃，结果他被厦门铁路警方在龙岩火车站逮了个正着。
记者从厦门铁路警方了解到，10日上午9时20分左右，一名戴着鸭舌帽的年轻男子张某到龙岩站制证窗口欲办理临时身份证乘车，当民警小刘询问其身份证号码时，该男子断断续续背出了一串错误的身份证号码，这让制证民警刘警官多留了个心眼。
在核实身份信息过程中，刘警官发现该男子提供的身份竟是网逃张某城。为了防止打草惊蛇，刘警官提出办证还需要一些手续，遂将其带回所内做进一步调查。话音刚落，该男子突然叫嚷起来：“这不是我，这是我双胞胎哥哥，你们抓错人了！”随后便抗拒执法，民警当场将其控制。
经核查，该男子名叫张某建，今年31岁，福建龙岩人。不久前因冒充贷款公司工作人员实施诈骗，被公安机关列为网上布控人员，张某建便想乘火车到外地避避风头，于是想冒充与自己长得极像的哥哥乘车出行。可他没有想到的是，他的双胞胎哥哥张某城也被警方上网追逃，并于同日被厦门铁路警方在龙岩抓获。
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