欧盟为猪肉向俄罗斯兴讼 每年索赔13.9亿欧元

外媒称，由于俄罗斯禁止进口欧盟猪肉，欧盟打算每年向俄索赔13.9亿欧元。世贸组织已将欧盟的要求提交仲裁法庭。
据俄新社1月6日援引美国《政治报》报道称，欧盟领导层“在对等制裁战”中加强对俄施压。知情消息人士表示，有关对俄罚款的事件在世贸组织将欧盟要求提交仲裁法庭后有了进展。欧盟一名代表解释称，仲裁程序将决定诉讼是否公正。此后，若是正面裁决，法庭将确定对俄实施该措施的可能性。
《政治报》称，世贸组织2016年认定，俄对进口欧盟猪肉实施“非法”禁令。禁令对丹麦、德国和荷兰的农场主造成“重创”。
报道写道：“对俄而言，制裁成了在与外国公司的市场竞争消失后扩大肉类生产的机会。”布鲁塞尔以自身行动“开始积极地对具有政治动机的针对欧盟的食品制裁的合法性提出争议”。
报道援引欧盟驻瑞士负责贸易的外交官的话说：“对日内瓦而言，这将是耐人寻味的辩论之年。”
布鲁塞尔要求的每年13.9亿欧元的赔偿，相当于2013年欧盟对俄出口猪肉的总金额。欧盟计划让罚款金额每年增加15%。
2014年初，俄当局对进口欧盟国家猪肉实施禁令，理由是2013年在立陶宛和波兰发现非洲猪瘟。2016年世贸组织认定，俄禁令有悖于世贸组织实施的卫生与植物卫生措施协定。俄的上诉被驳回。
2017年冬，俄经济发展部宣布完成了世贸组织的要求，解除肉类进口禁令。不过俄经济发展部指出，猪肉在食品禁令框架内的禁止进口食品名单中，该禁令是为回应欧盟食品制裁而在2014年实施的。
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