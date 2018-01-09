美国新增就业数据不及预期 零售业岗位减少

法媒称，美国政府5日公布的数据显示，尽管去年12月制造业和建筑业雇佣数据强劲，美国经济创造就业的能力仍令人失望。但鉴于美国目前据认为接近完全就业，失业率仍处于17年来的最低点4.1%。
据法新社1月5日报道，雇主在2017年的最后一个月只增加了14.8个新岗位，除了2000个以外都在私营部门，远远低于经济学家预测的20万个岗位甚至更多。
美国自动数据处理公司的数据助长了这种乐观预测：该公司1月4日称，私营部门雇用的人员去年12月激增25万。但这家公司的报告以反复无常而著称。
对10月和11月数据的审核也减少了9000个工作岗位，使去年四季度的情况更令人失望。劳工部称，去年最后三个月创造的就业岗位为平均20.4万个。
这种放慢可能显示经济已接近完全就业，开始难以找到人员填补空缺，多项商业调查都显示了这种看法。
很多公司都说需要提高工资以吸引新员工，这体现在12月的平均时薪从11月的26.54美元升至26.63美元，而2016年底的数字为25.98美元。这使过去一年的工资涨幅达2.5%，略高于消费通胀。
去年12月，制造业增加了2.5万个新岗位，建筑业增加了3万个，医疗保健业增加了2.9万个。但零售部门的就业减少两万个，职业服务和商业服务部门的就业明显放缓，增加约5万个岗位。
2017年全年，建筑部门的就业岗位增长21万个，2016年的数字为15.5万个；制造业增加19.6万个，与前一年基本持平。
商业和专业服务领域的就业全年增长52.7万个，与2016年大致相当；零售业部门的岗位减少6.7万个，而一年前则为增加20.3万个。
分析师淡化低就业数字的重要性，将其归结为衡量方法固有的波动。
股市似乎也无视这些令人失望的数据而推向新高。而在就业数据公布的同时，贸易数字显示，去年11月的贸易赤字为五年多以来的最高。
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