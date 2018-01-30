女子社交媒体发一直梦见死 不到48小时遇车祸身亡

据美媒报道，当地星期六清晨，美国新泽西州哈德森县一女子开车撞上纽瓦克大道上的一个金属路障， 导致当时坐在后座的越南裔女子死亡。
据悉，驾车女子名叫汉密尔顿，她在车祸后逃离了现场。星期日中午时分，她向当局自首。报道称，汉密尔顿被控离开事故现场导致他人死亡。
目前，汉密尔顿被关押在监狱里等待她的第一次出庭，哈德森县相关单位正在继续调查车祸事件并向公众征集线索。
据美国中文网综合报道，死者阮（音译）今年24岁。星期六清晨，阮坐在车中的后座， 这辆车在纽瓦克大道撞上了一个金属屏障。汽车被留在路中间， 受伤的阮仍然在车里，后来被发现时，她已经死在了现场。
事故发生后，在她的公寓楼和现场外都有悼念地点。她的朋友说：“她的脸上总是露出笑容， 愿意为别人做任何事。”
据悉，阮一直住在这个公寓，几十个蜡烛， 气球， 鲜花和信息挂在她的公寓楼外的栅栏上。她的朋友马托斯说：“生命太短了， 这样的事情不该发生在这样的人身上”。
然而，就在去世前的几天， 阮在她的社交媒体页面上留下了一条诡异的信息： 我这周一直梦见死亡， 昨晚梦见了一个死去的亲人。这些梦到底想告诉我什么。
令人感到离奇的是，不到48小时，阮就在意外事故中身亡。目前，她的这条状态已被分享上万次。
当地时间本周四，法院将举行拘留听证会， 哈德森郡高等法院法官保罗将对汉密尔顿是否会在审判前继续保持自由， 或者是否会在起诉过程中被拘留做出判决。
目前，汉密尔顿的代表辩护律师达里尔·史密斯正在与她协调。
星期六晚上， 数十人聚集在公寓大楼外面悼念阮。“愿你的翅膀永远高高飘扬在天堂， 直到我们再次相遇， 永远在我的记忆中，” 一位朋友在一张海报上写道。
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