澳大利亚欲跻身十大防务出口国：不怕被“反噬”

美联社1月29日报道称，澳大利亚政府29日宣布了一项新战略，将在10年内使澳大利亚进入十大防务出口国的行列。
国防工业部长克里斯托弗·派恩说，政府将建立一个38亿澳元（31亿美元）的基金，为银行不愿提供融资的出口商提供贷款。
澳大利亚是全球第20大防务出口国，大部分出口产品为向美国、英国、加拿大和新西兰出售的“大毒蛇”装甲车和“纳尔卡”反导弹诱饵。
派恩说，使澳大利亚跻身十大防务出口国行列的目标是“非常现实的”。派恩对澳大利亚广播公司说：“澳大利亚拥有非常尖端的国防工业，但直到这届政府我们才下决心把澳大利亚打造为防务出口国，从而增加就业和发展经济。”
贸易部长史蒂文·乔博说，政府不担心出口武器可能会被用来对付澳大利亚。乔博说：“这不是向流氓政权或其他类似政权提供武器。我们有着严格的管控，确保我们今后只向那些志同道合的国家提供防务资产，即人权纪录良好且有保障的国家。”
乔博还说：“我们知道，当国家强大而且其他国家知道其强大之处时，发生冲突的可能性自然就会降低。”
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