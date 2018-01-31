台媒：台军自导自演“大陆攻台” 自嗨“火力全面压制解放军”

台媒称，为了展现战备能力，台军“花东防卫指挥部”1月30日模拟花莲港“遭到解放军袭击”，台军了集结陆军和空军武力，包括“眼镜蛇”直升机、F-16战机、防空导弹和M60A3坦克等，模拟“击退解放军”。
据台湾“中央社”网站1月30日报道，台当局防务机构当日邀请媒体参访“花东防卫指挥部”，观看战备部队实施花莲港反突击作战缩短距离演练，模拟“解放军突击花莲港地区”，夺取重要设施后准备展开大规模进击。
报道称，担任守备部队的花防部战备部队，先以F-16战机以空中战场侦查方式，对花莲外海不明舰艇实施目标侦测后，接着由空军防空营以“天兵”雷达车及“麻雀”导弹，模拟接战及击落企图向港区接近的“解放军机群”。
台军接着以155毫米榴弹炮及CM22迫炮车，对花莲港登陆的“解放军”实施先期火力制压，狙击手成功狙击数百公尺外的“解放军”，接下来，侦搜组编组轻型战术轮车及机车，分沿两路实施威力搜索，成功驱离“敌军”警戒人员。
接着，台陆军航特部AH-1W“眼镜蛇”攻击直升机则以空中优势火力，摧毁花莲港“敌军”补给车队后，再由机步战斗队以M60A3坦克及M113运输车，采分进方式对登陆的“解放军”发起步战协同攻击。紧接着，F-16战机实施空中攻击。
报道称，最后，CM22迫炮车最后以火力延伸射击，再由AH-1W“眼镜蛇”攻击直升机持续火力追击，完成战场扫荡。
台军方官员称，此次演练是为了验证操演部队地空联合作战等能力，若遇上威胁，部队集结时间白天为15分钟、夜间25分钟，整装完毕后可以前往“迎敌”。
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