秘密基地屡遭曝光！美军高度重视可穿戴设备泄密

美国国防部新闻网站1月29日报道称，五角大楼一名发言人29日对记者说，国防部官员正在研究身体状况跟踪设备引起的问题，这些设备还可用来跟踪军人的行踪。
这一担忧是由斯特拉瓦公司发布的“热力图”引起的。这家公司制作一种健身跟踪APP，可以显示军人在日常健身中跑步或骑行经过的路线。这些热力图可以显示军事基地，或可用来锁定个人作为攻击目标。
陆军上校罗伯特·曼宁在五角大楼的新闻发布会上说：“我们严肃对待这些问题，正在研究情况，判断是否需要额外的训练或指导，是否必须制定新的政策来确保国防部人员在国内外的长期安全。”
可穿戴电子健身跟踪器向斯特拉瓦公司上传数据，该公司然后发布有关这一健身活动的热力图。人们可以下载图像，从中找到跑步或骑行的可取路线。
曼宁说：“技术的快速发展要求对政策和程序进行快速调整，以提升军力保护和军事行动安全性。建议国防部人员对无线技术设备和应用软件进行严格的隐私设置。”
曼宁说，军人被禁止在某些地方和执行某些行动期间佩戴这类无线技术设备。但曼宁没有说明国防部将如何处置这一问题。
另据“今日俄罗斯”电视台网站1月29日报道称，健身跟踪APP无意间让美军在全球最偏僻地方的秘密军事基地曝光。不过，这并非第一次因为技术上的疏忽而泄露美国的重要机密。
就美国秘密军事行动所遭受的令人难堪的挫折，“今日俄罗斯”电视台网站梳理了近年来发生的几次最不幸的泄密事件。
沙特阿拉伯
2013年，必应地图所获取的卫星图像显示出偏远的沙特沙漠地区有一条简易飞机跑道。根据附属建筑物的设计特点，一些报道认为，这是美国一个秘密的无人机基地。一名前情报官员表示，该基地是“后勤上的一项重大成就”。2011年9月，激进派神职人员安瓦尔·奥拉基在也门被暗杀，据报道，执行这次有争议暗杀行动的无人机就是从该基地起飞的。
约旦
去年7月，“战争无趣”网站报道说，卫星发现在约旦北部有一个先前不为人知的美国无人机基地。当时，这是在约旦边境地区被拍到的第二个美军基地。另一个在约旦南部被发现。
在此前后，自称是独立媒体的“已经发生”网站在其推特账号上刊登了约旦北部这个基地的卫星图像。该基地被认为是用来对叙利亚和伊拉克发动空袭的“死神”无人机的基地。
内华达沙漠
谁都知道围绕美国政府在内华达州沙漠地区的绝密51区设施的阴谋论。不过，有关12英里之外发现的一个被称为6区的基地，人们知道的就很少了，直到“谷歌地球”网站上的图像显示出这个基地。
6区由一条跑道和一个大型机库组成，被政府机构用于测试无人机的传感器。这里非常低调，以至于许多防务专家也不知道它的存在。
管理这一秘密基地的国家核安全管理局一名发言人对《拉斯维加斯评论报》说，受到管控的空域让他们有机会在“各种平台上”进行试验。专家认为，内华达的气候与无人机在利比亚、叙利亚和伊拉克沙漠地区遇到的气候状况非常相似。
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