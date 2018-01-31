719页只印出1个数字:日本“史上最荒唐的书”脱销

2018年日本的第一本“爆款”书可能有些令人意外。
1月13日由日本虹色社发行的这本《2017年最大的素数》（“2017年最大の素数”），厚约32mm，共719页，整本书只印了一个数字，即2^77，232，917-1。这是目前为止人类发现的最大素数，共计23249425位数。
这本奇特的书在发行两周后迅速攀上日本亚马逊数学类“畅销书第1位”，目前已经卖到断货，出版社紧急加印后预计在2月16日重新开放购买。该书在亚马逊上售价1944日元，约合22元新币。
亚马逊对该书的商品介绍上写着：“这是在2017年末地球人类才知道的最大素数”、“一个不可思议的美丽数字”、“认为是有意义的东西，全部交给读者”。“语言”一栏写着“日本语”，但是相信不懂日语的人也不会有阅读障碍。目前的用户评分4.7，75%的用户打了五星，25%打四星。
出版社的山口和男先生在接受日本媒体采访时表示，印这样一本书没有什么特别的目的。曾经考虑过将π（圆周率）的数字印成书，但因为圆周率在小数点以后的位数是无限的，只好作罢。1月21日-24日间，《2017年最大的素数》在亚马逊上狂销1500册，出版社对此毫无心理准备，因为订单太多来不及印刷，只好紧急委托印厂加印。
素数又称“质数”，它们除了1和自己以外，没有任何因子。中国人最熟悉的关于素数的故事，莫过于“哥德巴赫猜想”，即“每一个大于2的自然偶数都可以写成两个素数之和”。
素数是无穷多的。在2300多年前，古希腊数学家欧几里得就发现了这一点，并在《几何原本》中做了简洁漂亮的证明。欧几里得说：“有无穷多的素数。”但他并没有说，这无穷多的素数具体是什么。这是一个数学领域中常见的情况：你可以证明一件事的存在，但你无法具体描述这件事。
这就是素数的秘密：它虽然无穷多，但要发现和验证大素数却不容易。有多不容易呢？
大凡接受过数学基础教育的人，恐怕都背诵过100以内的质数：
2，3，5，7，11，13，17，19，23，29，31，37，41，43，47……
是的，它们看起来密集。但随着素数越大，他们之间的距离渐渐变长。举个例子，1000万之前的100个数中有9个素数，1000万以后的100个数中只有2个素数。重要的是，它们的分布距离是不均等的。因此，要找到一个大的素数，往往需要巨量的计算，要分解和验证它也是这样。而为了掌握素数分布的规律，数学家已经呕心沥血了数百个春秋。
“寻找梅森素数”则是一个民间自发寻找大素数的超级计算活动。“梅森素数”是一种特殊形式的素数，写成（2^n-1）的形式，寻找梅森素数是目前发现已知最大素数的最有效途径。这个项目的全称是“互联网梅森素数大搜索”（The Great Internet Mersenne Prime Search，简称GIMPS），它始于1996年，由世界各地的志愿者自愿花时间计算梅森素数。他们从GIMPS网站上下载免费软件，当计算机闲置时，这个软件就开始在数轴上进行梳理式计算。在已知的梅森素数中，有不少就是通过这个渠道找到的。发现者会有3000 美元的研究发现奖，但更多人是在享受探索的乐趣。
被日本虹色社印成书的这个素数，就是在2017年12月26日由美国的GIMPS志愿者Jonathan Pace通过计算机找到的，被命名为“M77232917”（“M”代表梅森素数） 。它是第50个梅森素数，也是迄今为止已知最大的素数。而前两次人类更新“最大素数”，分别是在2013年和2016年。
日本读者对《2017年最大的素数》表现出巨大的热情，令出版社方面也感到讶异。《赫芬顿邮报日本版》在1月24日的报道中称：“山口先生喜出望外，但也掩饰不住困惑的样子；他说：‘这本书真的只写了数字而已，很担心买了这本书的人失望啊。’”
一些读者在亚马逊上的评论令人捧腹：“令人窒息颤栗的开端，让人入迷地往后看，第384页第11行的08023742728那里，女主人公突然的死亡让我不由得眼眶发热。我认为这是本世纪最大的娱乐著作！”只能为这位读者的脑洞拍手称奇。
有读者留言：“下一次素数更新是什么时候呢？请继续出版“20XX年最大的素数。”但就梅森素数这种特殊形式的素数而言，是否存在无穷多个梅森素数仍然未知。如果有一天人们找出了最后一个梅森素数，“素数猎人”们可能就要更换新的玩具了。
也有人认真地表示：“做成电子书可能更环保，但是那样估计就谁也不会买了。”这或许在某种程度上体现了纸质书的特别之处，类似于《忒休斯之船》，只有纸质书的形式才能展示出创意者巧思。但这样的纸质书“阅读”更像一种行为艺术，尤其是出版方在介绍产品时强调，这本书可以手帐、笔记本等形式灵活使用。在猎奇的心理之外，《2017年最大的素数》的奇迹，可能只是小清新的又一次胜利。
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