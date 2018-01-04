新加坡制造业采购经理指数12月轻微回落

新加坡采购与材料管理学院3日公布的数据显示，2017年12月份新加坡制造业采购经理指数从11月份的52.9轻微回落至52.8。同时，新加坡电子产品制造业的采购经理指数从53.5降低至53.2。
一般来说，制造业采购经理指数高于50说明制造业处于增长状态，低于50则显示制造业处于衰退状态。
对于12月份的数据，华侨银行经济师林秀心表示，尽管制造业和电子产品制造业的采购经理指数都有所下降，但降幅不大，两项指标都仍然处于50以上的增长区域。尤其值得一提的是，电子产品制造业的采购经理指数还保持在接近2010年7月以来最高点的水平，也就是在2017年9月达到的53.5。这说明新加坡制造业的关键驱动力量并没有迅速减弱。
她说，从具体数据来看，12月份新加坡制造业的新增订单数量和新增出口订单数量都有所增加，但电子产品制造业的情况则正好相反。此外，无论是对制造业还是对电子产品制造业来说，行业产出和订单积压数量在12月份都有所下降。
新加坡贸工部2日公布了该国第四季度国内生产总值数据，制造业产值在该季度环比萎缩了11.5%，相比第三季度环比增长38%的表现有很大退步。2017年全年，新加坡制造业同比增长了10.5%。尽管这一增幅远高于2016年的3.6%，但林秀心表示，2018年这一增幅可能会回落至4.9%。
她认为，整个亚太地区各个经济体的制造业采购经理指数表现出不均衡性，尤其是去年12月份韩国、马来西亚和印尼的制造业采购经理指数都跌到了50以下的衰退区域，这种表现令人不安。新加坡制造业的增长势头未来也可能会进一步冷却。
日本经济新闻与金融信息公司IHSMarkit同日公布了12月份7个东盟国家的制造业采购经理指数，其中新加坡制造业的采购经理指数最低，仅为44.7。（）
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