暴涨又暴跌，2017是比特币与众不同的一年

美媒称，2017年，比特币成了市场上最受欢迎的投机产品之一。就连比特币的支持者也对这种加密电子货币的涨幅感到吃惊。其价格从2017年年初的970美元上涨到了2017年12月的近2万美元。这中间经历了5次跌幅至少达30%的抛售潮，去年12月的一次大幅抛售使其价格下跌45%，之后才在12月29日回升至14292美元，年涨幅为1375%。
据美国《华尔街日报》网站2017年12月31日文章认为，比特币的巨大潜力就在于其背后改变全球的技术。它在2009年作为一种开源式项目推出，在一个由相连但又独立的计算机组成的网络上运行，世界上任意地方的两个人都可以直接进行交易，而不需要银行、政府等任何中间机构。
对这一设想的信任非常强烈，不过只限于小范围的使用者。2017年，情况发生了变化，无边界数字货币一下子吸引了范围更广、拥有大量现金的投资者。
对加密电子货币的狂热始于春天，随之一同而来的是大量警告：摩根大通首席执行官詹姆斯·戴蒙称比特币是一场骗局，而伯克希尔-哈撒韦公司的沃伦·巴菲特则对政府是否会允许其价格不停上涨提出了质疑。
不过投资者基本上都忽视了这类警告，比特币及相关市场因而不断升温。另一种数字货币以太币上涨了近5000%，从年初的8美元上涨到了近400美元。
比特币产业多年来有关如何扩大网络容量的争论也在过去一年间达到了高潮。一方想要实现快速的、成本低廉的交易，另一方则想要减少交易，提高安全性。后一个阵营赢了，但这导致衍生货币“比特币现金”于夏天诞生，“比特币现金”的交易价格是比特币的五分之一，但支持者认为它交易起来更方便，因为没有比特币的交易费，小额比特币的交易费已经涨到了非常高的水平。
这是一个苛刻的解决方案，但对于比特币投资者来说，一个巨大的不确定性消失了，价格也因此开始猛涨。
8月底，比特币价格已经达到了4000美元。10月涨至6000美元。到12月则达到了1万美元——12月17日更是几乎翻倍，达到19800美元。
还有其他一些重要因素：春天的时候，日本出台了管控比特币交易的新规，赋予其作为支付网络的地位。在美国和其他一些地方，移动支付的发展使消费者对于比特币是否有意义更加好奇。
报道称，到接近2017年年底的时候，这股热潮全面铺开。超过250家公司进行了首次代币发行。但在12月的最后一周，情况迅速出现了反转。在上涨至距2万美元不到200美元的水平之后，比特币价格迅速下跌，去年12月22日跌至10834美元。抛售潮淹没了整个市场，抹消了人们的部分投机热情。
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