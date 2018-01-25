特朗普成达沃斯“瓷器店里的大象”

加拿大《环球邮报》网站1月21日发表特伦特大学校长、塔普斯科特集团首席执行官唐·塔普斯科特的文章称，世界经济论坛大概是致力于从多利益攸关方角度解决这些问题的最重要机构。这些问题也将是今年达沃斯论坛的核心。但愿“特朗普秀”不会让我们过于分心
文章作者去年说特朗普是“不在房间里的大象”。今年，特朗普更有可能是瓷器店里的大象。
合作论坛VS“美国优先”
美国总统唐纳德·特朗普是本届达沃斯世界经济论坛年会的焦点明星，也可能是让人分神的明星。这场年会包括400多场会议，特朗普将于周五发言。
组织者心里想的是：合作。论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布说：“我们需要协同努力。今天，我们的全球体系面临崩溃的切实危险……改变世界的处境要靠我们采取行动。”
对特朗普来说，达沃斯是一个奇怪的场所。本年度论坛会议的主题为“在分化的世界中打造共同命运”，是促进对话，从超越国家利益的角度解决全球问题。而特朗普的“美国优先”咒语却只关心国家利益。
与特朗普一道与会的将有数百位首席执行官、70位国家或政府首脑、38位国际组织负责人和来自七国集团的人数创纪录的领导人。
这个论坛常常被指责为有钱有势者的聚谈。但是，组织者也协同努力，使论坛更有包容性。将近一半的议程将进行网播。参加论坛的还将有很多来自国际组织和公民社会的代表以及文化界、宗教界、学术、劳工和媒体的领袖。与会的还将包括有史以来最高比例的女性领导人。
此外，这次会议是代表年青一代的重要全球峰会，有50名20岁至30岁的全球杰出青年社区成员和80名40岁以下的全球青年领袖参加。
新技术带来“假新闻”
作者称，他一直相信，互联网这样的技术将是促进社会平等的巨大力量。像世界经济论坛一样，它给每个人参与讨论的机会，为集体解决问题提供了一个场所。
但是，看看2018年的世界，到目前为止，事实似乎证明我是错的。随着特朗普的总统任期进入第二个年头，技术创新促进的讨论往好了说是支离破碎，往坏了说是完全失效。数字技术本身就处于这种分裂和极化的核心。
环顾世界，尤其在美国，深受黑客和所谓假新闻之说的影响，公众对选举程序的信心处于历史最低。
特朗普虽然输掉普选票数却仍然赢得2016年大选。然后，美国情报机构又认定俄罗斯政府利用互联网工具干预大选过程。
文章称，这只是我们这个现代技术驱动型社会面临的诸多挑战之一。当10亿人手边都有印刷机的时候，我们如何筛掉那些不实信息？当信息的目的似乎不是提供知识而是巩固偏见，我们如何确保高质新闻的收集？
亟须出台新社会契约
两年前，克劳斯·施瓦布曾在《第四次工业革命》中提出，我们正处在一场技术革命的初期，这场革命将从根本上改变我们生活、工作以及与彼此关联的方式。这些变革正在高速发生。
本月，施瓦布和论坛执委会委员尼古拉斯·戴维斯发布了一部后续著作《塑造第四次工业革命》，提出我们不能只是任凭新技术出现。我们每个人都需要帮助塑造那个我们希望拥有的未来。在我看来，两种新的数字技术正成为这场革命的奠基石：人工智能和区块链技术。但是，革命也带来破坏，越来越多的迹象显示，我们需要新的社会契约来应对这些大规模的创新。
20世纪，国家建立了全球机制以促进共同行动，解决全球问题。但是，让我们面对现实，国家和大型国际组织在解决当今的种种恶性问题时实在难以胜任。这说明，我们需要新的工具和权力结构。
文章称，世界经济论坛大概是致力于从多利益攸关方角度解决这些问题的最重要机构。这些问题也将是今年达沃斯论坛的核心。但愿“特朗普秀”不会让我们过于分心，因为，老实说，难以想象特朗普能给这些争论提供任何建设性的意见。他多半只会打破很多瓷器罢了。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost