巴黎举办"选择法国"迷你经济峰会 140多位跨国公司高管与会

法媒称，总计有140多位跨国公司的领导人受法国总统马克龙之邀，1月22日在法国凡尔赛宫参加了一个推介法国经济吸引力的迷你峰会。马克龙希望说服企业领导人和投资者，以英国脱欧后的眼光去押宝法国的未来。
据法国《论坛报》网站1月22日报道，在距达沃斯论坛召开还有两天之际，这场名为“选择法国”的小型经济峰会汇集了高盛、摩根大通、脸书等金融机构和企业的领导人，罗尔斯罗伊斯、思爱普、葛兰素史克、诺和诺德、诺华、思科、谷歌、阿里巴巴和京东等大企业的高管也参加了峰会。
法新社认为，马克龙当天说服四五家企业做出了决策，它们宣布了一些在法国的大规模投资计划，另外与会企业也希望能获得其他十几个规模较小的投资项目。以下为峰会期间宣布的首批投资计划。
丰田公司宣布在法国奥南工厂投资3亿欧元，目前该厂有3800名雇员。这笔投资将把工厂的汽车年产能由目前的24万辆增加到30万辆。此外，该工厂到2020年还能生产第四代“雅力士”牌汽车，到2021年还具有另外一种新车型的生产能力。法国政府为此将提供1500万至2000万欧元的直接补贴。
脸书网站宣布要通过其人工智能研究中心，在法国追加投资1000万欧元。到2022年，位于巴黎的脸书人工智能科研实验室的规模将扩至60位研究员和工程师以及40位博士生。脸书的另外一个投资计划是，到2019年底在法国培养6.5万名数字技术服务人员。
瑞士制药巨头诺华公司重申了在法国发展生物科技的雄心，其实现手段是完成对法国生物技术企业AAA公司的总额近30亿欧元的收购。诺华公司还确认了另外一项为期三年、总额9亿欧元的投资计划，主要用于在法国两处分支机构的药品临床试验和研发。
法国政府也借小型峰会召开之机宣布了一些新措施，以加强法国对跨国企业的吸引力，主要是各种税收的优惠和减免。
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