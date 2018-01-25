蔡英文改口称不排除大陆攻台可能 台媒：对两岸关系不自信

台媒称，大陆究竟会不会攻打台湾？蔡英文接受专访时表示，“没有人会排除这个可能性”，开启战端是不是一个选项，必须小心斟酌。
蔡英文声称开战须“小心斟酌”
据台湾“中央社”1月23日报道，蔡英文接受三立电视台iNEWS新谈话节目专访，22日晚间播出专访内容。这是蔡英文上任一年八个月以来，首次接受电视媒体专访。
报道称，对于两岸关系，主持人问到，台湾与北京间的谈判，完全中止了吗？蔡英文说，“双方的沟通应该还是有的”，沟通可以减少误判，因为一旦发生误判，对两岸来讲都不好。所以，两岸在某一种层次跟某一种范围之内，其实还是有沟通的存在。
此外，主持人问：“你觉得大陆会打台湾吗？”蔡英文说：“没有人会排除这个可能性”。
另据台湾“中央社”1月22日报道，对于解放军军机军舰绕台，蔡英文接受谈话性节目专访时声称，任何对方的一举一动都在监视范围内，台湾的防务能力非常有自信可以面对这样的情况。
主持人郑弘仪追问台湾是否有建造潜艇的能力？蔡英文说，现在是在设计研发的阶段，“先做一艘看看”。
发言“闪烁”自曝其短
据台湾“中央社”1月23日报道，大陆究竟会不会攻打台湾？蔡英文接受专访时表示，“没有人会排除这个可能性”。台湾防务事务主管部门负责人冯世宽说，蔡英文是高瞻远瞩，“我们不能够好逸忘劳，要居安思危”。
另据台湾《旺报》1月23日报道，蔡英文上台以来，两岸“武统论”不断发酵，蔡英文去年曾自信地表示，两岸“武统”并非对岸选项。不料，才一个月不到，蔡英文随即在首次电视专访改口，公开称“没有人会排除这个可能性”、“任何决策都必须要计算它的成本”。闪烁不定的发言，既透露出应对新形势下两岸关系的不自信，频犯战略错误更让民众感到忧心。
报道称，随着2018年地方县市长选战脚步逼近，外有低迷民调、内有深绿步步进逼的情况下，蔡英文首次接受电视专访，不排除有为自己造势、加温的政治盘算，但面对几乎失控的两岸问题，蔡英文并未透过专访扳回一城，反更自曝其短。
报道称，尽管蔡英文保证两岸关系不暴走、不僵住、不回老路，但过于“口是心非”的善意，及一系列“去中化”动作等，让陆方逐渐失去耐心，各式打压也接踵而来，而蔡英文的风险控管，似乎不如预期。
报道称，以近期持续延烧的M503航线为例，面对陆方启用M503航线，蔡英文以暂不允许厦门航空和东方航空春节加班机作为反制，营造出陆方不愿启动技术性协商的舆论空间，把两岸问题一并推给陆方，但牺牲台商权益的后坐力，迫使蔡英文改口称是“权宜之计”，既失了里子，也丢了面子。
报道称，蔡英文应该从根源解套，寻求两岸对话的可能；升高对立的做法，恐反使台湾自缚手脚，对内形成民意反扑。
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