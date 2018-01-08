美国制造业连续16个月扩张

法媒称，根据3日公布的一项行业调查，在2017年最后一个月，对美国经济至关重要的制造业继续强劲增长。
据法新社华盛顿1月3日报道，新订单的激增和强劲的产出增长推动美国供应管理学会（ISM）的采购经理人指数上升1.5个点至59.7，为7年来的次高水平（仅次于去年9月）。
ISM制造业调查委员会主席蒂莫西·菲奥里说，几乎所有行业的实力共同催生出“一份非常亮眼的报告”，这意味着，美国制造业已连续16个月扩张。
生产指数上升近两个点至65.8。新订单指数上升5.4个点至69.4，为2004年1月以来最强劲水平，连续7个月超过60。
唯一令人失望的是，就业指数下降近3个点至57，不过这仍是一个强劲的数字。
报道称，考虑到收入和通胀的前景，另一个需要注意的方面是价格。价格指数飙升3.5个点至69。这意味着，价格指数已连续22个月上升。
RDQ经济咨询公司称，最近获得通过的减税法案对制造业来说可能是又一利好因素。
据报道，该公司在一份研究报告中称：“我们认为，企业税削减政策2018年将刺激投资支出，这对制造业来说是极其有利的。”报告称，毫无疑问，新订单大幅增加符合这一论点。
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