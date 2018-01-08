新加坡各国家外来工人欢聚一堂 首次举行文艺晚会

星期日（1月7日）晚上，新加坡400多个外来工人欢聚在Syed Alwi路上的一栋楼三层，载歌载舞，吟诗作唱。
这应该是第一次不同国家的外来工人一起举行的文艺晚会。
协办者兼工地监督Rubel Arnab说，由于工人们普遍跟自己国家的人接触更多，他希望可以看到不同国家之间的更多“文化结合”。
“我也想向新加坡人展示，外来工人也有他们的才华。”他还说。
在星期日的晚会上，外来工人来自四海八方 – 缅甸、印尼、孟加拉国、菲律宾和印度等– 他们共同参与了这个长达6小时的活动。
晚会由几位穿着不同国家传统服装的外来工人拉开序幕。随后是一系列歌舞表演，诗朗诵和一场主题为保护新加坡、对抗宗教极端分子的小品。
其中一位表演者是25岁的Fitri Diyah。她2年前离开印尼，来新加坡做一名女佣。她每个周末都勤奋地学习英语，锻炼语言能力。
Fitri说，虽然她在向读者朗读时很紧张，但同时她也很开心能够朗诵自己写的诗给大家听。
这场活动为不同国家的外来工人建立友谊提供了很好的机会。一名新加坡人观众说。
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