俄通过未来十年军备计划 将以高精度武器及无人机系统为主

国际文传电讯社1月24日报道称，俄罗斯总统普京24日在视察乌法发动机制造联合企业时表示，2027年前国家武装计划已经通过。
他指出，新武装计划将在2018年至2027年落实，在此期间，军工企业将稳定、协调地运行。
普京在2017年年底举行的国防部总结大会上宣布，国家武装计划将以装备海陆空高精度武器、无人攻击系统、单兵装备和新型侦察、通信、电子战系统为重点。
从军方的公开讲话来看，未来10年将开展与“萨尔马特”战略导弹系统、S-500防空导弹系统、“锆石”高超音速导弹有关的工作，并完成“阿玛塔”坦克、“库尔干人”、“回旋镖”等装甲战车项目。
航空制造业也将完成一系列任务。联合航空制造集团副总裁兼总设计师谢尔盖·科罗特科夫去年12月表示，研制未来远程截击机的工作从2018年就可以开始。此外，未来10年将装备苏-57隐身战机和米格-35战斗机，改造图-95MS、图-160、图-22M3战略轰炸机，研制未来远程航空系统。
海军方面，建造北风之神-B级战略核潜艇和新航空母舰的内容，已经写入新国家武装计划。此外，俄舰队将在2025年前获得两艘搭载卡-52K“角鲨”直升机的直升机航母。
俄国防部副部长塔季扬娜·舍夫佐娃表示，2027年前国家武装计划的拨款总额为20万亿卢布（约合3600亿美元），其中19万亿用于采购、维修和研制军事装备。
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