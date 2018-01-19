新加坡军方今年未循例邀台湾国防部长参观航空展引发关注

台湾国防部长，历年来都经由新加坡军方邀请，以参观「新加坡航空展」的名义前往新加坡访问，但下个月六日即将举行的这项航空展，却没有邀请台湾现任国防部长冯世宽，引起台湾国安系统的关注。
联合报今天报导，两年举办一次的新加坡航空展，订下个月六日至十一日，在新加坡樟宜机场举行。消息人士透露，今年新加坡并没有按照往例，邀请台湾国防部长冯世宽前往参观。
「新加坡航空展」是世界三大航空展之一，展览主题除了航空产业，还包括防务技术展与机场设备技术展，规模愈来愈大。
2012年2月，民进党立委薛凌曾透露，国防部长高华柱应新加坡军方邀请，以参观航空展的名义秘密前往访问；在此之前，双方已经很久没有进行国防部长级的军事交流。
当时台湾国防部否认高华柱部长是「获邀访星」，只证实他率团参观航空展，以了解先进国防科技趋势。2014年的新加坡航空展，台湾国防部长严明也被媒体拍摄到，在新加坡空军人员陪同下参观。2016年，虽然马政府已经进入看守期，但台湾国防部长高广圻仍获邀前往。
新加坡与台湾的军事合作起于一九七○年代初期，双方合作非常密切，新加坡甚至把星光部队送到台湾接受训练。随着前总统蒋经国去世、新加坡与北京建交、中国大陆军事力量崛起等因素，近年来双方交流愈来愈低调。
台湾外交部发言人李宪章与国防部军事发言人陈中吉，面对「新加坡航空展」今年没有邀请台湾国防部长的询问，都维持一贯的低调，表示「没有评论」。
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