法扩大“超级大力神”机队 谋求扩大战术运输能力

据美国《防务新闻》周刊网站1月16日报道称，据消息人士透露，法国订购的4架C-130J“超级大力神”运输机，这是该国扩大空军机队规模计划的起点。
不愿透露姓名的消息人士16日透露，法国制订了“最终扩大C-130J机队规模”的计划。预计法国将会从2025年开始订购更多的这种运输机。
法国国防部长弗洛朗丝·帕利15日在首都巴黎以南奥尔良空军基地举行正式仪式，欢迎4架洛克希德-马丁公司的C-130J运输机中的第一架。这架飞机是去年12月22日抵达的。
洛克希德-马丁公司负责空中机动和海上任务业务发展的副总裁托尼·弗里斯说，第二架C-130J预计将在5月或6月交付。
这位消息人士称，KC-130J版本的最后两架“超级大力神”运输机专用于法国特种部队，他们渴望能够为其直升机进行空中加油。这两架飞机将于明年交付。
法国在2015年曾计划用雷神公司的“狮鹫”导弹武装法国的头两架C-130运输机，美国特种部队运行的C-130飞机上就装有这种导弹。
与此同时，法国空军拥有一个由14架老旧C-130H“大力神”运输机组成的机队，并且正对这些飞机进行现代化改造，以符合国际民用航空组织制定的标准。
法国空军认为，C-130是“中型运输机”，介于四引擎的空客A400M军用运输机和双引擎“卡萨”轻型运输机之间。C-130也将取代双引擎的C-160运输机，后者将于2023年退役。
法国订购的这批C-130J的服役寿命将为40年。
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