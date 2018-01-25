印度强奸案受害女子写下血书 寻求总理莫迪主持公道

西媒称，印度一名强奸案受害女性用自己的血写信给总理莫迪，请求他帮助自己将两名施暴者绳之以法。
据埃菲社1月23日报道，这名年轻女性在信中说道：“警察毫无作为，因为他们之间存在利益关系。他们强迫我撤诉。我希望获得公正对待，否则只有一死。”
据悉，强奸案是2017年初发生在北方邦的巴拉本吉。收到血书的不只有莫迪，还有北方邦邦长约吉·阿迪亚纳特。
报道称，巴拉本吉警方告诉媒体，2017年3月24日警方接到报案称两名男子对一名女性实施强奸，两人还被控犯有盗窃、恐吓和故意伤害等罪行。警方随即展开抓捕，但两人却消失无踪。
然而，案件在去年9月11日发生转折：法院下令禁止逮捕两名逃犯。但这并未能阻止警方向两人发放“异议声明”。警方最后表示审理程序将由法院决定，并拒绝向媒体透露更多信息。
报道称，这名女性受害者居住在巴拉本吉以南上百公里的赖伯雷利，除了上述案件，还曾报案声称自己在社交网站上受到长期骚扰。据警方称，该女子表示有人在虚假账号上发布了自己的淫秽照片。目前该账号已经被封闭，但警方请求脸书网站配合提供更多信息以便后续调查。此外，警方还表示收到了血书的复印件，但并不愿意提供更多细节。
报道称，虽然在2002年发生震惊全世界的公交车强奸案之后，印度政府针对性犯罪出台了更加严格的法律条款，但是国内强奸案依然屡有发生。据官方数据显示，2016年该国发生了38947起强奸案，其中2167起是团伙犯罪。2015年发生了34651起强奸案，迄今为止仍有16124起案件仍有待调查。
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