中国2030年将建成4艘国产航母 2艘为核动力推进

日本《产经新闻》1月1日发表了西见由章的题为《中国到2030年将建4艘航母》的报道。
中国军事人士透露，中国海军为提高在亚太地区的军事影响力，将加速建造航母，计划至2030年建成由4艘航母组成的航母打击群，并力争将其中两艘建成核动力航母。中国国家主席习近平提出“加快建设海洋强国”，如果中国成为仅次于美国的“航母大国”，亚太的地区均势将发生变化。
中国第一艘国产航母去年4月在辽宁省大连的造船厂下水，估计今年里将进行试航。它参照的样板是由苏联“瓦良格”号改建而成的中国第一艘航母辽宁舰。
但是，上海江南造船厂正在建造的第2艘国产航母，很快将会下水。其与大连所造航母的设计思路不同，还计划搭载最新式的电磁弹射装置。
上述2艘航母都是常规动力型航母，据说在大连的造船厂建造的第3艘航母将采用核反应堆，还有消息说该航母已经开始建造。
建造第一艘国产航母的大连船舶重工的母公司中国船舶重工集团去年12月举办“上海国际海事展”，展出了以核能为动力的4艘民用船只模型。有中国军方人士指出，“这是在为开发核动力航母而进行技术验证”。不过，最终是否采用核动力尚未确定。
辽宁舰被定位成训练舰，没有被包括在4艘航母计划中。
中国海军的航母打击群计划很大程度是在针对美国。中国现在最为重视的是在从南海到印度洋、中东海域的地区增大影响力，很可能在管辖南海的南海舰队重点部署航母。据悉海南省三亚市已经建成了全球最大的700米长航母码头，可以停泊两艘航母。
中国的新造国产航母如果按照中国官方媒体所报道的那样取名“山东”号，其将属于负责保卫首都和应对半岛战事的北海舰队。
美国现在有11艘航母服役，而中国在服役当中的航母只有辽宁舰这一艘训练舰。但是，如果建造航母热使中国拥有4艘航母后，对于美国海军来说，中国航母打击群将变得不容忽视。
中国如果在南海成功组建真正意义上的航母打击群，其对抗美军的“反介入/区域拒止”能力将大大提高，对跟中国存在领土争议的沿岸国家，其所造成的军事压力也会迅速增大。从南海延伸至中东的日本海上生命线也将受到威胁。
关于中国在东海的行动，军事专家认为，“要攻击日本，不需要航母”。但如果中国决定在以浙江省为基地的东海舰队部署航母，那么东北亚的军事紧张将加剧。
不过，随着经济高速增长结束，政府债务膨胀，需要花费巨大成本部署的航母打击群也会带来财政风险。有军事专家提醒说，对航母的资源投入对于中国来说会带来巨大的财政课题。
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