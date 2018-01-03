美媒盘点2018年困扰世界的几大问题

美国有线电视新闻网网站12月27日发表文章称，2017年是几乎没有解决任何问题的一年。最重要的是，2017年是提出重大问题并留待未来解决的一年。以下是随着2018年的开启而迫近的一些缔造历史的决定性问题。
特朗普任期会干满吗？
2017年底，唐纳德·特朗普总统成为美国史上第一年任期支持率最低的总统。国会有关委员会目前仍在调查他的竞选活动与俄罗斯之间可能存在的联系。
如果他的支持率大幅下跌，或者如果民主党控制了众议院，那么他任何进一步的立法目标都有可能化作泡影。据报道，他的前首席顾问斯蒂芬·班农对《名利场》杂志说，他认为特朗普干满一任的几率只有30%，而无法完成任期要么是因为遭弹劾，要么是被内阁根据宪法修正案撤换掉。
美朝战争会爆发吗？
朝鲜不时引爆核装置并发射弹道导弹，在军事上切实向前推进。特朗普曾警告，如果朝鲜威胁到美国，他将用“烈焰和怒火”发动“毁灭性”军事打击。但到目前为止，金正恩似乎没有被吓倒。专家说，与朝鲜开战将导致数十万人丧生。一种能让朝鲜放弃核武器的和平解决方案正变得愈发遥不可及。
伊核协议会被撕毁吗？
特朗普称，与伊朗的核协议是“有史以来最愚蠢的协议”，他承诺一上任就“撕毁”该协议。10月，他将协议搁置，指责伊朗违反协议，并要求国会修正协议中的缺陷。没有迹象表明国会将要重启谈判，也没有迹象表明伊朗愿意改变协议。特朗普表示，如果不进行修正，他可能会取消协议。此举为美国下一步的举动以及伊朗将如何应对留下悬念。
大国在叙之争如何演变？
既然伊朗和俄罗斯已经令巴沙尔·阿萨德免遭被推翻的命运，莫斯科和德黑兰会继续巩固双方在叙利亚的地位吗？美国会采取任何行动来对抗两国在该地区日益增强的影响力以及它们在当地的军事存在吗？特朗普仍然蹊跷地不愿挑战俄罗斯总统普京，而且他迄今都未能实施国会在夏季批准的对俄罗斯的新制裁。
沙特改革会成功吗？
沙特阿拉伯国王萨勒曼最宠爱的儿子穆罕默德·本·萨勒曼在2017年试图推行革命性变革。这位王储取消对女性驾车的限制、限制宗教警察的权力、囚禁数十名要人并指控他们政治腐败。这位王储几乎可以肯定将在未来数月内成为国王，他为改变沙特阿拉伯的社会、经济和地缘政治地位所付出的雄心勃勃的努力是一场豪赌，其结果尚不确定。
也门会爆发人道危机吗？
与承认耶路撒冷为以色列首都的决定不同，也门局势几乎无人关注、无人表示愤慨。联合国官员说，也门正处于“世人数十年来所见最大规模饥荒”之边缘，而且正在经历有史以来最严重的霍乱疫情，这些都是人祸所致。
普京会再次开战吗？
普京准备第四次竞选俄罗斯总统，他几乎不可能失败。如果获胜，他将任职至2024年。如果算上担任总理的时间，他将掌权将近四分之一个世纪，长于斯大林之后的其他任何俄罗斯领导人。
尽管经济形势艰难，普京仍极受欢迎。俄罗斯社会学家列夫·古德科夫称，普京通过成为一名战时总统保住其合法性，这就导致了以下问题：普京会放眼乌克兰和叙利亚之外、找到另一场战争吗？这是一个令俄罗斯邻国深感忧虑的问题。
民粹主义会蔓延吗？
美国、俄罗斯、土耳其、波兰、菲律宾和其他一些国家的领导人依靠赤裸裸的民粹主义思想掌握权力。上台后，这些领导人往往藐视基本自由民主准则，例如对新闻自由和独立司法的尊重。问题在于，这一趋势是已经见顶，还是将继续下去。
委内瑞拉会陷入灾难吗？
尽管拥有世界上最大的已探明石油储量，但委内瑞拉的悲剧道路把它从一个相对运转良好的民主国家和拉丁美洲实力较强的经济体之一，变成了这样一个国家：儿童在街头忍饥挨饿，每种能够想到的产品全都短缺，通胀率达到四位数，犯罪活动完全失控。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost