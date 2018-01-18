俄智库文章：美国借朝鲜半岛危机谋私利

俄罗斯战略研究所网站1月11日刊发题为《美国利用朝鲜危机实现自身地缘政治利益》的文章称，步入2018年，我们听到的最大的好消息之一，便是朝鲜及韩国官方代表启动“奥运谈判”。朝鲜运动员参加平昌冬奥会成为双方最高层讨论的重要内容。与此同时，双方可利用这一契机，恢复朝鲜半岛对话、改善两国关系。
文章称，朝鲜与韩国领导人也曾不止一次启动过和解及统一进程，但每次都会出现掣肘因素，妨碍双方开始真正意义上的经济合作。
美不乐见朝韩合作
文章称，如果平壤放弃核计划，半岛的南北对立便不复存在。与此同时，朝韩两国的和解、真正意义合作的恢复也能推动朝鲜核问题的解决，因为朝鲜领导人发展本国武器系统的目的正是防范外来威胁。然而，即便平壤主动放弃“核按钮”，也并非所有国家都愿向其提供安全担保，而是通过威胁手段，胁迫朝鲜放弃自卫权。
文章称，俄罗斯一贯支持恢复朝韩之间的交通，这样的决定有助于发展半岛合作、促成民族和解。俄罗斯认为，这些基础设施项目将给朝韩两国经济的飞速发展注入强心剂，同时扩大双方与莫斯科的合作。
文章称，这样的事态发展也会对东北亚其他国家即日本和中国的经济优先方向产生一定的影响。例如，北京可以扩大丝绸之路框架内经济走廊的版图，而东京在目睹邻国所取得的成就后，未必希望继续充当局外人，很可能积极扩大与所有东北亚国家的合作。
然而，倘若如此，目前在当地仍拥有极强影响力的华盛顿，将遭遇若干新难题。
美想维持半岛分裂
文章称，面对可能失去在该地区影响力的现实威胁，华盛顿出于自身利益，插手朝鲜核问题的解决，对谈判进程施加影响。1994年，美国在落实与朝鲜的框架协议时占据了主导权。因为在90年代，国际社会尚且信任美国，然而协议的条款未能得到履行。2001年及2005年事件表明，白宫的独断行为无助于朝韩和解、推进六方会谈，而是起到了挑动平壤采取自我保护行动的反作用。
文章称，国际社会又开始努力寻求朝鲜问题的解决方案。然而，美国利用“以威胁制威胁”的原则，再度觊觎起朝鲜命运主要决定者的角色来。近期，国际社会以极大的兴趣围观了两国领导人的刚愎自用，隔着太平洋向对方“开火”。给人的印象是朝鲜威胁的性质及内涵在一定程度上符合华盛顿夯实自身在冲突调停过程中所处主导地位的战略诉求。或许，双方的这种状态会持续下去。
文章表示，从理论上说，美国可以对朝鲜的重要军事设施展开先发制人的打击，但要真正占领该国，则需投入庞大的资源。因此，若是按军事版本行动，就需要其他国家的加入。倘若华盛顿找到这样的支持，届时半岛上或许会出现不止两个，而是更多的割据政权。当然，这样的结局对美国最为有利，会维持其在地区的影响力，所以它才继续向冲突中的某些方面提供军事支持。
野心不能越过红线
文章称，国际社会无权拖延对朝谈判进程的启动。考虑到核战争的现实性，最合理的方案莫过于恢复朝核问题的多边谈判。与此同时，所有国家需要竭尽所能，向朝提供最大限度的安全保障。华盛顿最好是停止挑衅，因为这会妨碍谈判进程。更何况它完全没有必要企图借军事手段来解决问题。类似举动只会像雅典在伯罗奔尼撒战争中的西西里远征一样，以悲剧收场。
文章称，地缘政治野心是有红线的，倘若越界，任何国家都会开始在内政及外交中遭遇相互交织的各类麻烦。与此同时，无论俄罗斯还是其他的全球玩家，都不希望美国挥别“全球领袖俱乐部”，毕竟当今世界仍然存在着相当多的威胁与问题，合作解决势必更为有效。
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