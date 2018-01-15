台媒称美两栖攻击舰进驻日本 可搭载隐身战机对抗中国

据台湾“中央社”1月14日报道称，美军可搭载最新锐F-35B隐形战机的“黄蜂”号两栖攻击舰，近期正式进入位于日本长崎县的美国海军佐世保基地部署，将可提高驻日美军战力。
日本媒体报道称，在中国海上力量崛起，以及半岛局势和东亚安全保障情势愈趋严峻的情况下，美国决定在佐世保基地部署“黄蜂”号两栖攻击舰。
报道称，“黄蜂”号两栖攻击舰全长约250米，满载排水量达4万吨，用来取代原本部署在佐世保基地的“好人理查德”号两栖攻击舰。舰上除可乘载约1100名舰员，还可乘载约1600名士兵从事登陆作战。
两栖攻击舰可搭载“鱼鹰”运输机及登陆艇，还可搭载部署于美军岩国基地的F-35B隐形战机。
美军方面表示，部署“黄蜂”号两栖攻击舰，属于将最新锐且高作战能力部队送到亚太地区长期计划的一环，且不论在陆地上或在舰上都可以运用F-35B，提高战力。
不过，“黄蜂”号两栖攻击舰进入佐世保港时，有约30名劳工团体成员在对岸抗议。其中一名成员说，部署“黄蜂”号两栖攻击舰只会升高紧张情势，用暴力是得不到和平的。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost