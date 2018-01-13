中方否认“暂停增持美债”传言

外媒称，中国11日否认有关中方考虑减缓或暂停增持美债的报道。报道造成了美元下跌。
据法新社1月11日援引彭博新闻社10日报道，据知情人士透露，评估中国外汇储备持有情况的官员们建议减缓或暂停增持美债。
中国国家外汇管理局在其网站上发表声明称：“我们认为，该消息有可能引用了错误的信息来源，也有可能是一条假消息。”
报道称，中国是美债的最大持有者。一些人认为，在美国总统特朗普就全球贸易发表强硬言论，特别是指责中国在贸易问题上的做法有欠公平后，这是中方对特朗普发出的隐晦威胁。
国家外汇管理局在声明中说，中国外汇储备始终按照多元化、分散化原则进行投资管理，保障外汇资产总体安全和保值增值。与其他投资一样，外汇储备对美国国债的投资是市场行为，根据市场状况和投资需要进行专业化管理。
彭博新闻社的报道出炉后，美元对其他大多数货币的汇率出现下跌，因为人们担心美元会流失大量外需。
传言震动美欧市场
据法新社1月10日报道，继有报道称中国可能放缓或停止购买美国政府债券后，美元10日暴跌，华尔街股市也低开。
彭博新闻社援引知情人士的话说，负责评估中国外汇储备持有情况的人士已建议放缓或暂停购买美国国债。
美元对欧元和日元的汇率重挫。
货币交易公司奥安达公司的高级市场分析师克雷格·埃尔拉姆说：“如果这些报道是真的，中国不再将美国国债视为一个有吸引力的选择，那么其影响可能是巨大的，因为中国是美国国债的最大持有者之一。”
报道称，中国减少购买美国国债可能导致国债利率上升，因而美联储加息的需求就会降低。
埃尔拉姆说：“此类措施的紧缩效应可能会影响到美联储今年的加息次数，所以我们看到美元随之下跌。”
9日收盘创新纪录的华尔街股市在10日的交易中下跌。
据路透社纽约1月11日报道，10日有消息称中国可能放缓购买美国债券的步伐，美联储决策者对此反应冷淡，指出各国的此类调整可能是健康的，不会干扰美联储削减自身债券持仓的计划。
美联储达拉斯分行行长罗伯特·卡普兰说，中国等国家重新调整仓位是“正常的”，而各主要央行对美国国债的巨大需求，及寻求零风险资产投资者和企业的需求，将一定程度上减低任何这类调整的影响。
“债券之王”做空美债
据英国《金融时报》网站1月10日报道，熊市信号大规模释放。著名固定收益投资人比尔·格罗斯今天透露，他的主要基金预期债券市场即将出现熊市。
这位骏利亨德森投资公司债券操盘手表示，22亿美元规模的“全球无限制债券基金”做空美国国债、英国金边债券和德国国债。被称为“债券之王”的格罗斯说，他只留下了日本国债。
他表示，“债券似乎存在利空态势”。在作出这番讲话两天前，他大笔抛出发达国家国债。国债收益率急剧增长，以美国国债为例，十年期国债周一的收益率为2.48%，周三已升至近2.6%。
格罗斯指出，彭博新闻社曾报道中国计划放缓或停止购买美国国债，这是他看空的理由之一。他表示，有“证据”显示该国为了分散配置，已减持了部分美国国债。
他说：“中国减持美国国债毫无疑问是利空消息。”
美债或成中国“王牌”
据彭博新闻社网站1月11日报道，中国或许会减少购买美国国债的可能性，传达了这样一个信息，即美国可能为施加新的贸易壁垒付出代价。
报道称，特朗普政府有关遏制中国不公平贸易做法以减少贸易赤字的承诺，迄今依然说得比做得多。但特朗普正面临要做决定的时刻，因为是否对钢铁、铝和太阳能电池板等进口产品新增关税决策的最后期限即将到来，而这些措施显然是针对中国的。
报道称，中国是美国国债最大的海外持有者。但中国减缓增持对美国借贷成本的持续影响究竟有多大尚不清楚。
据彭博社报道，在最近一次评估中，中国部分官员认为美债相较其他资产的吸引力减弱，叠加中美贸易摩擦等因素，可能支持中国减缓或者暂停增持美债。
德意志银行全球外汇研究联席主管阿兰·鲁斯金在一份报告中表示：“鉴于美国可能采取的贸易保护主义措施，中国预先声明手里的一些重要王牌，可能会抑制美国的行动。这取决于特朗普政府贸易措施的破坏性如何，以及中国如何展示它也能伤到美国的动力有多大。”
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