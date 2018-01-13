特朗普称非洲国家是“垃圾” 白宫辩解：总统是为美国人而战

德媒称，美国总统又一次口出秽语。在一次有关移民问题的磋商会上，特朗普称一些非洲国家是“垃圾国家”，带有明显歧视色彩。
据德国之声电台网站1月12日报道，在一次有关移民问题的磋商会议上，美国总统特朗普对海地和一些非洲国家大表不敬。据内部人士透露，特朗普在白宫同两位参议员磋商时说，“为什么要让这些非洲人到我们这里来？这些是垃圾国家……我们应该要更多的挪威人”。另一位了解内情的人士透露，特朗普还对收容海地人来美国持质疑态度。
报道称，还有一名消息人士透露，特朗普在会晤时问，美国为什么要收容相关国家的非熟练工人，而不是欢迎那些能提供高质量劳工的国家的移民。
白宫一名发言人强调，特朗普总统本意非在侮辱他国。他称，华盛顿的某些政客铁了心要替其他国家说话，但特朗普总统则会永远为美国人而战。
报道表示，此次白宫会晤的起因是民主党参议员德宾和共和党参议员格雷厄姆有关新移民法的一份报告。新移民法由两党阵营共同制定，其中包括收容遭自然灾害或政治动乱国家难民的计划。
特朗普意欲结束这一计划。他的政府数天前刚作出一项决定，明年9月起，取消对大约20万萨尔瓦多人受特别保护的地位。参议院则有意保留相关计划，作为交换，同意结束“抽签绿卡”程序。根据该程序，美国允许每年有5万来自移民较少的国家的人士获永居权。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost