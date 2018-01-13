脸书重大变革！这些贴文以后可能看不到

在全球拥有超过20亿使用者的脸书，所缔造的广告效益极其庞大，但为了顾及使用者们的"身心健康"，执行长马克祖克柏亲自宣布，将改变脸书贴文运算模式，在未来，广告、新闻或病毒式行销的影片将会减少，取而代之的是更多的亲友动态、评论。
综合外媒报导，约莫几周之后，脸书使用者或许就能够明显感受到，由公众人物、商家或媒体发布的影片、新闻讯息有减少的趋势，增加的则是亲友的贴文、照片、状态更新、留言评论等，这被视为是脸书近年来针对讯息发布变动上最大幅度的一次。
祖克柏表示，借由改变使用者动态墙上的贴文，让人们在使用脸书时，能有更多"富有重要意义的互动"。而脸书前阵子才发布调查报告，某些使用脸书的方式确实会对人体的身心造成压力、伤害。因此，此次的更动将减少所谓的"被动内容"，避免使用者在这类贴文上花费太多时间。
祖克柏说，"我们想做的，除了让我们的产品令人感到有趣外，还要能对大众产生正面的影响，因此，我们需要检视我们的系统。"
脸书研究负责人金斯堡（David Ginsberg）表示，"人们参与亲友的生活，是更加有意义的事情"、"这对人们的身心健康有帮助。"
但这项变革也将打击脸书的获利，在公司企业试图让人们在社群媒体上花费更多时间的现代，脸书此举无疑是反其道而行。对此，祖克柏说，"获利减少是我们预期的事情，但如果能让人们在使用社群媒体时有更好的感觉，对我们的营运上仍有帮助。"
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